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Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı - Son Dakika

Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı

09.06.2021 23:24

- Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir;

- Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir;

"Sanayideki ihracat rakamlarının beklentilerinin altında, ancak geleceğin bu konuda çok daha parlak olduğunu söyleyebilirim"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

"Savunma sanayimiz bizim göz bebeğimizdir"

ESKİŞEHİR - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayindeki ihracat rakamlarının beklentilerinin altında olduğunu, ancak ileride bu konuyu daha parlak gördüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise savunma sanayinin önemine dikkat çekti.

Eskişehir Endüstri Fuarı açılış töreni ardından firmaların ürünlerini sergilediği stantları gezen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Konuşmasında hedefin ihracatın artırılması olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Eskişehir Fuar'ı salgın döneminde durdurulan fuarların ardından ilk fuar oluyor. Bu fuar Türkiye'nin normalleşme süreci olarak değerlendirilebilir. Eskişehir sanayi alt yapısı güçlü olan bir şehir. Havacılık başta olmak üzere etkinliği olan ve bazı ilkleri yaşamış bir şehir. Bu endüstri fuarının bu açıdan savunma sanayii ağırlıklı olması da normal. Bu fuarların olması ve devamlılığıyla şu mesajı vermiş olacağız; fuarlardan netice alınıyor, burada fuar yapılması sektör fuar yapılmasını istiyor. Bu ne demek, her fuar başka bir adım, ileriye doğru gidiş demek. Bu gösterge olması açısından da önem taşıyor. Fuarın fuar olması kadar sürekliliği fuardan netice alındığının bir işareti. Bunun takibinin daha iyi yapılması gerekiyor ki daha iyi üretken yapabilelim. Teknoloji gösterimiz, derinliğimiz ve ürünlerimizin yetkinliği ve yeterliliği, teknoloji açısından oluşturduğu farklar ihracatta önümüzü açacak fonlar. Hem maliyet teknolojik performans olarak yetki ürünleri oldukça ihracat konusunda da çok daha iyi bir konuma gelmemiz mümkün. Şu andaki ihracat rakamlarımız ve oluşan satışlar aslında olması gereken ve ilerde olmasını beklediğimizin çok altında diye düşünüyorum. Geleceğin bu konuda çok daha parlak olduğunu söyleyebilirim" şeklinde ifadelerine yer verdi.

"Savunma sanayimiz bizim göz bebeğimiz"

Fuarda incelemelerinin ardından İhlas Haber Ajansına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, Eskişehir'in sanayi sektörü için önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Konuşmasında savunma sanayisinin önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Savunma sanayimiz bizim göz bebeğimizdir. Şua anda göz bebeğimiz olan bir yapımız. İnanıyorum ki ihracatta da çok önemli bir noktaya geleceğiz. Bütün savunma sanayi firmalarımıza, başkanlarımıza özelliklede Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı
Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı
Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı
Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı

İsmail Demir, Türkiye, İhracat, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin hedefi savunma sanayide daha fazla ihracat artışı - Son Dakika


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