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Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor - Son Dakika

Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor

15.06.2021 11:04
Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, gıda ve ilaç sanayisinin ham maddelerinden jelatin ve kolajenin helal usulle üretimi amacıyla kurulan fabrikada üretim başladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, gıda ve ilaç sanayisinin ham maddelerinden jelatin ve kolajenin helal usulle üretimi amacıyla kurulan fabrikada üretim başladı.

Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Uyguner Deri ve Jelyap ortaklığında yaklaşık 50 milyon lira yatırımla faaliyete geçirilen fabrikada yıllık 3 bin 500 ton olan jelatin üretim kapasitesinin 3 yıl içinde 10 bin tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Kolajen üretimi için hazırlıklarını sürdüren şirket, Türkiye'nin ithal ettiği bu ham maddelerde ihracatçı konuma yükselip Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkeye ürün pazarlamayı planlıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, AA muhabirine, dünyada yıllık jelatin ve kolajen pazarının 400 bin ton civarında, Türkiye'de ise 10-15 bin ton olduğunu söyledi.

Uyguner, Türkiye'nin helal jelatin üretimi bakımından Müslüman bir ülke olmasının avantajını da kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de pazarın büyümesini bekliyoruz. Türkiye'den geçen yıl 40-45 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleşti. Bu da aşağı yukarı 6 bin 500-7 bin ton jelatin ve kolajen türevine denk geliyor. Bunun ilerleyen yıllarda çok hızlı bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin tabakhanecilik altyapısı da bu ham maddeyi sağlamak açısından çok uygun. Türkiye'de büyük tesisler var, iki tesis de bizim var. Kendi ham maddemizden tedariklediğimiz çok sağlıklı bir girdiyle gıda güvenliği açısından da her türlü yükümlülüğümüzü yerine getirerek bu şekilde bir değer zinciri planlıyoruz."

Bu senenin ikinci yarısı itibarıyla hızlı bir şekilde ihracata başlamayı amaçladıklarını dile getiren Uyguner, ilk yıl için üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç etmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Yaprak jelatin dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor"

Türkiye'de büyük ölçekli yumuşak şekerleme üreticilerinin olduğunu, iç piyasada ciddi miktarda jelatine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Uyguner, "Bunun yanı sıra yurt dışındaki müşterilerimizi de bu noktada ihmal etmeyeceğiz. Yurt dışındaki birçok firmadan talep alıyoruz, daha fabrikayı yaparken bile üretimimize talip olan müşterilerimiz oldu. Görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Uyguner, iş insanları olarak "Türkiye'ye ne kadar fazla katma değerli ürün sağlayabiliriz? Bu ürünleri daha nasıl ileriye taşıyıp daha da katma değerli ürünler yapabiliriz? Kilogram ihracatımızın dolar kıymetini ne kadar yükseltebiliriz?" düşüncesiyle hareket ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin toplam ihracatının iyi gittiğine dikkati çeken Uyguner, "İnşallah sene sonunda 200 milyar doları geçecektir. Türkiye'nin iş insanları olarak bildiğimiz yolda devam edip her geçen gün ihracatımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toz jelatinin endüstriyel bir ürün olduğuna değinen Uyguner, genellikle yumuşak şekerleme, ilaç sanayisi gibi alanlarda kullanıldığını bildirdi.

Yaprak jelatinin ise bu endüstriyel ürünü son tüketicinin kolay kullanabileceği bir hale getirip jöleli pastalar, muhallebilerle güzel bir kıvam oluşturucu, çok hoş şeffaf, parlak bir film sağlayıcı niteliğinde olduğunu ifade eden Uyguner, "Yaprak jelatin dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor, Türkiye'de de bunun bir pazarı var. Türkiye'de başka bir üretici yok, biz bunu helal ve sığırdan üretimini gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor
Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor
Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor
Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor
Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor

Balıkesir, Türkiye, Helal, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin helal jelatin ve kolajen sektörü yeni yatırımlarla büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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