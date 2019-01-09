Türkiye'nin Hepsiburada'sı E-Ticarette Yılın En İtibarlı Markası Seçildi

Pazarlama sektörünün lider bilgi paylaşım platformu Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici algısı tutumu konularında analizler sunan AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün önemli standartlarından birine dönüşen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde kazananlar 8 Ocak 2019'da Raffles İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle "Yılın İtibarlısı" ödülüne kavuştu.

Toplam 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50'yi aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran marka­ları ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi. Türkiye'nin Hepsiburada'sı halk jürisi tarafından "e-ticaret" kategorisinin en itibarlı markası olarak seçildi.

Markalar halk jürisi tarafından değerlendirildi

AKADEMETRE'nin gerçekleş­tirdiği ve 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının sonuçlarıyla ha­zırlanan "The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri"nde ölçümün saha çalışması yüz yüze görüşmelerle tamamlandı. Araştırmaya Türkiye'yi temsilen İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi katıldı.

"Perakende sektörünün dijital dönüşümüne destek"

Hepsiburada adına törene katılan Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, "Bu önemli araştırmada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın en itibarlı e-ticaret markası seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden "Türkiye'nin Hepsiburadası" olarak aldığımız bu ödül bizi gururlandırdı. Hepsiburada olarak müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz ekosistemin gelişimi için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm hizmet ve projelerimizde müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz." dedi.