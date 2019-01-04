Türkiye'nin Her Noktasına Öğrenci Koçluğu

Tuna Koçluk yöneticisi, öğrenci ve kariyer koçu Tuna Şahin, sınava hazırlık aşamasında olan gençlerin hayatlarının zor dönemlerinden birinde bulunduğunu belirtti.

Tuna Koçluk yöneticisi, öğrenci ve kariyer koçu Tuna Şahin, sınava hazırlık aşamasında olan gençlerin hayatlarının zor dönemlerinden birinde bulunduğunu belirtti. Şahin, "Öğrenciler kendilerini henüz tam anlamıyla tanıyamamış oldukları bu dönemde geleceklerini şekillendirmeye çalışıyorlar. Hazırlandıkları zor sınavın sonuçlarının tüm hayatlarının belirleyicisi olduğunu düşünerek yoğun iç ve dış baskı yaşıyorlar. Sınavda başarı mümkün olduğunca daha fazla soruyu yanıtlamaktan geçiyor. Bu amaca ulaşmak için öğrenciler dershane ve okuldaki öğretmenlerinin tam desteğini alarak yoğun bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Daha fazla bilgi edinmeye ve mantıklarını daha doğru kullanmaya çalışıyorlar. Bu yoğun çaba kendilerini duygusal olarak daha güçlü hissetmeleriyle daha verimli bir hale ulaşabilir. Gençlerin, hayatta hangi noktada olmak istediklerini belirlerken nasıl mutlu olabileceklerini iyi tespit etmeleri gerekiyor. Hayatlarının belki de en önemli sınavına hazırlanırken edinmeleri gereken teknik bilgilerin yanısıra kişisel özelliklerini tanımaya ve kendilerini keşfetmeye yönelik olarak duygusal anlamda desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğu da bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Öğrenci koçluğu, işte bu alanı doldurmayı hedeflemekte olup, gençlerin yönlendirilmelerindeki boşluğu tamamlamayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.



Öğrenci koçluğu sistemiyle öğrencinin kaynaklarını daha etkin kullanmaya başladığını ve öz disiplin sağladığını belirten Şahin "Biz öğrencilerimize koçluğun yanında Sıfırlama tekniği ile (hataların sıfırlaması) çalıştırmaktayız. Takdir edersiniz ki ders çalışmayı bilmeyen öğrenci ne kadar zeki, ne kadar çalışkan olursa olsun belirli bir derecede başarılı olabilir. Çok iyi sonuçlar veren sistem sayesinde öğrenci mükemmeli tatmaktadır. Sistem kısa sürede başarı elde edilmesini sağladığı için öğrenci müthiş bir motivasyon elde etmekte ve başarıda sürekli bir artış görüldüğünden bu motivasyonu sürekli sağlamaktadır. Günümüz koşullarında öğrencinin başarısını arttırmada mentor (koç) desteği çok önem arz etmektedir." diye konuştu.



Türkiye'nin her noktasına öğrenci koçluk hizmeti verdiklerini belirten Şahin "Öğrencinin evdeki çalışma odasını uzaktan yönetiyoruz. Dersleri nasıl ve hangi sırayla yapması gerektiğini öğretiyor; takıldığı, yapamadığı sorularda uzaktan öğrenci mentörlerimiz sayesinde çözüm yolları üretiyoruz. Taktik, takip ve motivasyon üçlüsünden oluşan sistemimizi teknoloji ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemizle uyguluyoruz. Öğrenciler, sistemin ayrıntısı merkezimizle irtibata geçerek ücretsiz demo olarak talep edebilirler." dedi. - ERZURUM

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