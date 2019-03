Türkiye'nin Her Tarafında 24 Saat Huzur Var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eski Türkiye değildir, artık Doğu'da da Güneydoğu'da da ülkenin her tarafında 24 saat huzur var. Hadi bakalım terörist cenazesine gitsinler, gidebiliyorlar mı? Eskidendi o günler, hadi gitsinler bakalım." dedi.

Soylu, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, darbeler, darbe girişimleri ve Gezi Parkı gibi olaylarla Türkiye'nin geriye götürülmeye çalışıldığını söyledi.



Soylu, PKK/YPG'nin vekilleriyle kol kola girenler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bu milletin tamamının canı çıkar bu ülkeyi teslim etmez size, böldürmez, böldürmez. Ne yapacaklar? İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar vekilleri, ben onlara vekil demiyorum, bu asil milletin milletvekilleri olamaz onlar, onlar PKK'nın vekili, onlar aynı zamanda terörün vekilleridirler, kendileri de itiraz etmiyorlar. Biz onlara aylardır, yıllardır siz PKK'nın vekilisiniz diyoruz, hiçbir gün, 'Ne diyorsunuz böyle bir şey olur mu?' demediler. Şimdi onlarla kol kola girenler var. Ne yapacaklar? Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar yürüyecekler. Kötü laf mı söylemişim, 'Sizi yürüten adam değildir' demişim. Yürüyebildiler mi? Türkiye eski Türkiye değildir, artık Doğu'da da Güneydoğu'da da ülkenin her tarafında 24 saat huzur var. Hadi bakalım terörist cenazesine gitsinler, gidebiliyorlar mı? Eskidendi o günler, hadi gitsinler bakalım."



Bakan Soylu, PKK'nın 13-14 yaşındaki kızları dağa kaçırdığını vurgulayarak, "O Murat Karayılan'a, o Cemil Bayık'a, onların masasına meze yaptılar çocukları, 13-14 yaşındaki çocukları. Onlarla hareket edenlerin bir tanesi bir şey söylemedi." diye konuştu.



"Biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız"



Konuşmasını sağanak altında sürdüren Soylu, "Adana'nın yağmuru bereketli, insanı merttir." dedi.



Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız. Türkiye'yi cesaretli ve kudretli görünce yeni bir oyun kurdular. 'Ekonomik saldırı yapalım, Amerika ekonomik saldırı yapsın, Türkiye biraz zayıflasın, hükümetle milletin arasında biraz bozukluk olsun, yerel seçime girerken Türkiye yerel seçimden zayıf çıksın, sonra da 4,5 yıl tepesine binelim. Peki kimleri bir araya getirelim?' CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, PKK, FETÖ, DHK-C, PYD her neyse hepsini bir araya getirecekler. Önümüzdeki 4,5 yılı Türkiye'ye zehir etmek için, 4,5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için tezgah hazırlıyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılı gelin hep beraber, güçlü iradenizle Türkiye'nin sadece yürüyeceği değil, koşar adım geleceğe gideceği bir 4,5 yıl yapalım."



"DHKP-C'nin yöneticileri ya ölüdürler ya da tutukludurlar"



Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör operasyonlarını yaparak 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "DHKP-C denilen bir terör örgütü vardı biliyorsunuz. Size kestirmeden söyleyeyim, 'aklınızda kalsın' diye. Her ilde, her ilçede, her üniversitede hatta her yerde yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri eğer bu ülkenin sınırları içindelerse ya ölüdürler ya da tutukludurlar." diye konuştu.



Her türlü suçla mücadele ettiklerinin altını çizen Soylu, 2018'de, 2017'ye göre evden hırsızlığın yüzde 35 azaldığını, terörün bitme noktasına geldiğini söyledi.



Soylu, büyük bir mücadele verdiklerine işaret ederek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. En büyük yakalamaları yaptık, rekor üstüne rekor kırdık. Merak etmeyin hem uyuşturucu satıcılarını hem de onların patronları var ya 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek istedi.

