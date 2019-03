Türkiye'nin Her Yerinde İktidar Millettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milleti küçük görüp "bu ülkeyi idare edemezsiniz" diyenlere karşı milletin seçimde gerekli cevabı verdiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde iktidar millettir, muktedir de millettir.

Soylu, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, millete yıllardır bu coğrafyada çok sıkıntı çektirildiğini, herkesin gözünün olduğu bu coğrafyada on yıllardır Türkiye ne zaman sıçramaya kalksa birilerinin engel olmaya çalıştığını söyledi.



Darbeler ve ekonomik saldırılarla, ülkede birlik ve beraberliği bozmak için ortaya konulan oyunlar ve kumpaslarla saldırılar yapıldığını belirten Soylu, "Bu ülkede değerlerimize, inançlarımıza, kardeşliğimize saldırdılar. Bütün bu saldırılar, küçük görmelere karşı 50 gramlık oy pusulasıyla iktidara gelip, 'Siz bu ülkeyi idare edemezsiniz iktidar olsanız muktedir olamazsınız' diyenlere karşı milletimiz her seçimde gerekli cevabı verdi. Bugün Marmaris'te, Türkiye'nin her yerinde iktidar millettir, muktedir de millettir." diye konuştu.



Milletin anarşiyle, ekonomik darbelerle terbiye edilmeye çalışıldığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin ilerlemesini, yükselmesini istemediler. Faiz oranlarını çıkardıkları zaman Türkiye'de faiz oranları 3,5-4'tü. Hele bugünden bakınca bu faizin anlamını hepimiz biliyoruz. Türkiye 100 milyar dolarlık bir yatırım seviyesine gelmişti. 100 milyar dolarlık yatırımın önü açılmıştı. Bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrupa ve Uzak Doğu'yu birleştirecek tren yoluyla beraber. Bir taraftan Osman Gazi, Marmaray, Avrasya bunlar her birisi bizim için hayaldi. Yetmedi Türkiye 1960'lı yıllarda elde etmesi gereken nükleer santrale uzanmaya çalışıyordu. Bunun sözleşmelerini yapmıştı. 81 vilayette üniversiteleri olan bir Türkiye'ydi. İnsansız hava aracı almak istedik İsrail'den aldık. Bozuldu terörle mücadele ederken geri gönderdik. Göndermedi. Biz insansız hava aracımızı, ATAK helikopterimizi, savaş gemimizi yaptık, kendi mühimmatlarımızı yaptık. Çıldırdılar, Türkiye nasıl bunları gerçekleştirir diye. Dünyanın en büyük havalimanını, tünellerini, barajlarını gerçekleştirdik. Bunları yapamazsınız diye Gezi olaylarında ültimatom verdiler. Bunların hepsini yaptık, yapıyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. "



Yüzde 13 oy almasına rağmen HDP'nin talimatıyla camiler, hastaneler, spor salonları, okulların yakıldığını, anlatan Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Bundan 1,5 yıl önce yapmak istedikleri şuydu, Türkiye'nin doğusunda bir kazık çakıp, kendi güneyimizle olan mesafemizi kardeşliğimizi, dostluğumuzu, ekonomimizi, ticari yollarımızı, tarihi yollarımızı ayırmak istediler. Ardından Afrin'de bir terör merkezi kurmak istediler. O arada koridor oluşturup, Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzaklaştırıp Gezi ile, 17-25 ile yapamadıklarını 6-7 Ekim ile yapamadıklarını, o Amerikan uşağı FETÖ'nün Pensilvanya'daki uşağı şarlatanın 15 Temmuz'da yapamadığını bunlarla beraber yapmak istediler." ifadelerini kullandı.



Soylu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin kimseye coğrafyasında oyun kurdurtmadığını anlattı.



Şimdi yeni bir tezgah hazırlanmaya çalışıldığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Önümüzde şimdi seçimsiz koskoca 4,5 yıl var. 50 yıldır ilk kez 4,5 yıl seçim olmayan bir dönem var. Bütçemizin hedeflerine adım adım gideceği, Türkiye'nin büyük bir sıçrama yaşayacağı, yerli ve milli üreteceğimiz, ardından Allah nasip ederse terörün kökünü tamamen kazıyacağımız, ekonomide gürül gürül adımlar atacağımız ve etrafımızdaki coğrafyaya barış, kardeşlik getireceğimiz 4,5 yıl var. Türkiye bu 4,5 yılda parmak ısırtacak sıçramalar yapacak ama onu da geçtiğimiz son 7 yılda nasıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdilerse,4,5 yılı da aynı şekilde geçirtmek için çaba sarf ediyorlar. Son dolar, döviz operasyonları... Seçime gireceğiz ya hükümet, Cumhur İttifakı buradan güçlü çıkmasın, Tayyip Erdoğan buradan güçlü çıkmasın diye dövizle saldırdılar. Acaba millet ve hükümetin, Cumhur İttifakı'yla arasını nasıl açarız diye çabalıyorlar. Çünkü önümüzdeki 4,5 yılda zayıf bir Türkiye istiyorlar. "



