GAZİMAĞUSA - Türkiye'nin hibe ettiği jeneratörler KKTC'ye ulaştı - Son Dakika
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GAZİMAĞUSA - Türkiye'nin hibe ettiği jeneratörler KKTC'ye ulaştı

29.06.2022 12:46

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hibe ettiği 25 megavat gücündeki 2 jeneratör bugün ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hibe ettiği 25 megavat gücündeki 2 jeneratör bugün ülkeye ulaştı.

Gazimağusa Limanı'na getirilen jeneratörler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un katıldığı törenle teslim alındı.

Üstel, burada yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye ziyareti sırasında, KKTC'nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, bugün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecik Santrali'ne monte edilip devreye gireceğini kaydetti.

Üstel, enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını ifade etti.

Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını aktaran Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu her anda yanında olduğunu kaydetti.

Bakan Ataoğlu ise ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle ana vatan Türkiye'ye teşekkür etti.

Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Enerji arz güvenliği yükselecek

Bakan Atun da hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini söyledi.

Enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundaki (KIBTEK) finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade eden Atun, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Jeneratörlerin devreye girmesiyle KIBTEK'in üretim kapasitesi 50 megavat artacak ve KKTC'nin enerji arz güvenliği yükselecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAZİMAĞUSA - Türkiye'nin hibe ettiği jeneratörler KKTC'ye ulaştı - Son Dakika
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