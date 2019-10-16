Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Büyükelçi Ülgen, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Güney Afrika'daki bir radyoya röportaj verdi.

Ülgen, bu operasyonla Türkiye ile Suriye sınırının korunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak istiyor. Türkiye'nin hiçbir zaman Suriye bölgesini ele geçirmek gibi bir derdi olmadı ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye sınırında PKK/YPG gibi terörist grupların bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, "Bu gruplar, ne Türkiye'de ne de Suriye'de bulunan Kürtleri temsil ediyor. Hatta bölgede, bu gruplarla aynı düşüncede olmayan siviller zor durumda kalıyor. PKK/YPG, terör örgütüdür ve Türkiye bunu 2016'dan beri ABD'ye anlatmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ülgen, bugün iki ülkenin sınırında bulunan Türk ve Suriye vatandaşlarının güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya geldiğini de dile getirdi.

"Bu gruplar sadece ABD'den değil, diğer ülkelerden de destek alıyor"

Türkiye'nin şu anda 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan Ülgen, bölgede güvenliğin sağlanması halinde bu insanların evlerine dönebileceğini söyledi.

Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmenin önemli bir hareket olduğunu anlatan Ülgen, şunları kaydetti:

"PKK/YPG gibi terör örgütleri, farklı ideolojiyle çalışıyor ve bu gruplar sadece ABD'den değil, diğer ülkelerden de destek alıyor. PKK/YPG, 30 yıldan fazladır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bunun nedeni ise örgütün yurt dışından aldığı silah yardımlarıdır."