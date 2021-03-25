Türkiye'nin Hollanda galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı - Son Dakika

Türkiye'nin Hollanda galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı

25.03.2021 10:19
Türkiye'nin Hollanda galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı, System.String[]

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, dış basında geniş yer buldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, dış basında geniş yer buldu. Norveç basını, gruptaki rakiplerinden Türkiye'nin Hollanda'ya karşı galibiyetinin kendileri için iyi olmadığını vurgularken, Fransız basını ise üç gol atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Burak Yılmaz'a dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaparak Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımın bu galibiyeti, dış basında önemli yer buldu. Milli takımın galibiyetiyle ilgili olarak dış basında yer alan bazı haberler şöyle:

DE TELEGRAAF: HOLLANDA İÇİN TÜRKİYE'DE FELAKET GECESİHollanda'nın en önemli gazetelerinden biri olan de Telegraaf, Hollanda'nın Türkiye karşısındaki mağlubiyetini bir felaket olarak yorumlarken, üç gol atan Burak Yılmaz'ın galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.NOS.NL: HOLLANDA, BURAK YILMAZ'IN FARK YARATTIĞI MAÇTA REZİL OLDUNOS internet sitesi ise Şenol Güneş yönetiminde Türkiye Milli Takımı'nın, ikinci baharını yaşayan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın fark yarattığı maçta Hollanda'yı mağlup ettiğini yazdı.VOETBALZONE: HOLLANDA'DAN DRAMATİK BAŞLANGIÇVoetbalzone internet sitesi ise Hollanda'nın dün akşam dramatik bir şekilde Dünya Kupası elemelerine başladığını vurgularken, Frank de Boer'in oyuncularının, etkili bir oyun ortaya koyan Türkiye'ye 4-2 yenildiğini ifade etti. Burak Yılmaz'ın, yaptığı hat-trick ile gecenin mutlak yıldızı olduğu söylenirken, tecrübeli oyuncunun 21. yüzyılda Hollanda'ya 5 gol atarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığına dikkat çekildi.L'EQUIPE: TÜRKİYE, BURAK YILMAZ'IN HAT-TRICKİYLE HOLLANDA'YI MAĞLUP ETTİ Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan L'Equipe ise Burak Yılmaz'a dikkat çekti. Lille'de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun hat-trick yaparak galibiyette önemli pay sahibi olduğu yazılırken, savunmada etkili olan milli takımın, Hollanda'ya büyük bir darbe vurulduğuna dikkat çekildi.RMC SPORT: TÜRKİYE'NİN HOLLANDA'YA KARŞI MUHTEŞEM ZAFERİFransa'nın önde gelen yayın organlarından biri olan RMC Sport ise Türkiye'nin galibiyetini bir sürpriz olarak nitelendirdi. 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın harika bir maç çıkararak takımını galibiyete taşıdığı ifade edildi.AFTENPOSTEN: TÜRKİYE'DEN HOLLANDA'YA ŞOK

Norveç'in önde gelen gazetelerinden biri olan Aftenposten'de ise, Türkiye'nin Hollanda galibiyeti olumlu karşılanmadı. A Milli Takımın galibiyetinin gruptaki dinamikleri değiştirdiği vurgulanırken, bu tablonun Norveç için iyi olmadığı ifade edildi. İlk maçlar sonunda oluşan tabloda, Norveç'in Dünya Kupası'na katılmak için milli takımdan en az bir galibiyet almasının şart olduğunun altı çizildi.


Türkiye'nin Hollanda galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı

Dünya Kupası, Hollanda, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin Hollanda galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı - Son Dakika Spor


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