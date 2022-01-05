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Türkiye'nin ihracat rakamı "yükü çeken" tır şoförlerini gururlandırdı - Son Dakika

Türkiye'nin ihracat rakamı "yükü çeken" tır şoförlerini gururlandırdı

05.01.2022 11:48

Türkiye'nin 2021'deki toplam ihracat rakamının 225 milyar 368 milyon dolara ulaşması ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti.

Türkiye'nin 2021'deki toplam ihracat rakamının 225 milyar 368 milyon dolara ulaşması ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti.

Toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 32,9 artan Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında, ihracata bağlı olarak yıl içinde tır trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

İzmir'den aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Erdal Altıntaş, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır Avrupa'ya yük taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin 2021'deki ihracat rakamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntaş, "Ülke olarak gururlandık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan bizim önümüzü açtı, ihracat çoğaldı. Vatanımız milletimiz için çok güzel bir şey. Bizim de ihracatın artmasında emeğimiz varsa ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadar vatanımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

Tır şoförü Ahmet Akdemir de ihracattaki artışın sadece tır şoförleri açısından değil, toplumsal açıdan da çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Şoförlerin, ihracatın artmasında büyük emekleri olduğuna dikkati çeken Akdemir, "Umarım bundan sonra katma değeri yüksek ürünleri de üretip, yurt dışına satarız. Bu ürünleri taşımak bile bizi çok mutlu eder. İhracatta kırılan her rekor bizleri de çok gururlandırıyor." diye konuştu.

İhracatın artması sınır kapısındaki trafik yoğunluğuna da yansıdı

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında ihracata bağlı yoğunluk yaşanıyor.

Gümrük kapılarından 2020'de Avrupa rotası doğrultusunda ilerleyen tır sayısı 544 bin 173 iken geçen yıl bu sayı 703 bin 981'e yükseldi.

Yüzde 29'luk artışın yükünü büyük oranda Kapıkule Sınır Kapısı çekti. Kapıkule'den geçen yıl 419 bin 775 tır çıkış yaptı.

Sınır kapılarında çıkış kadar tır giriş trafiği de arttı. 2020'de sınır kapılarından 1 milyon 90 bin 929 olan giriş-çıkış sayısı geçen yıl 1 milyon 425 bin 753'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında Türkiye'nin rekor kırarak 225 milyar 368 milyon dolar ihracat yaptığını açıklamıştı.

Türkiye'nin ihracat rakamı yükü çeken tır şoförlerini gururlandırdı
Türkiye'nin ihracat rakamı yükü çeken tır şoförlerini gururlandırdı
Türkiye'nin ihracat rakamı yükü çeken tır şoförlerini gururlandırdı

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Polonya, İhracat, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ihracat rakamı 'yükü çeken' tır şoförlerini gururlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ihracat rakamı "yükü çeken" tır şoförlerini gururlandırdı - Son Dakika
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