Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya'dan iki firma - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya'dan iki firma

Ekici Peynir ve CW Enerji, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya'dan iki firma, System.String[]

Ekici Peynir ve CW Enerji, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Antalya'nın en değerli markalarından Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.Ş. ile CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. AŞ, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.

Toplam 5 firma

Geçen yıl listenin 226'ıncı sırasında olan Ekici Peynir, bu yıl listenin 91'inci sırasına kadar yükselerek gelecek yıl Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alacağına dair güçlü bir sinyal verdi. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli üreticisi olan CW Enerji ise listeye 358'inci sıradan giriş yaptı. Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde sürdüren Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. AŞ, Türk Ytong San. A.Ş. ve Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti, Antalya OSB'nin İSO İkinci 500 listesindeki diğer firmaları oldu. İSO 2'nci 500 listesinin açıklanması ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki toplam firma sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Ali Bahar: "Antalya'nın kazanımı"

Antalya OSB Yönetiminin Bölge firmalarının gelişip güçlenmesi için özveriyle çalıştığını ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Firmalarımızın elde ettiği her başarı önce Antalya'nın sonra ülkemizin kazanımıdır. Bizler için bir gurur vesilesidir. Bu başarı hikayelerinin sayısını artırmak için sanayicilerimize altyapıdan ihracata, Ar-Ge ve inovasyondan insan kıymetine kadar her alanda gerekli asisti yaparak sonuca ulaşmaları için çalışıyoruz" dedi.

"Bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında yer alan 12 markanın Antalya OSB'de üretim yaptığını hatırlatan Bahar, "Birbirinden değerli ve güçlü 12 markanın Antalya'mızda ve Bölgemizde üretim yapması sektörümüzün ve kent ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Amacımız bu sayının katlanarak artması ve Antalya'nın daha fazla katma değer üretmesidir. Bu başarının elde edilmesinde büyük paya sahip olan çalışanlarımızı, sanayicilerimiz nezdinde kutluyor, bu gururu bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya'dan iki firma - Son Dakika Ekonomi
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