'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Bera Holding dört şirketi ile listede - Son Dakika

'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Bera Holding dört şirketi ile listede

Bera Holding, İSO İkinci 500 sıralamasına Kombassan Kağıt, Muratlı Karton, Divapan (MDF) ve Kompen PVC şirketleri ile girme başarısı gösterdi.

'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Bera Holding dört şirketi ile listede, System.String[]

Bera Holding, İSO İkinci 500 sıralamasına Kombassan Kağıt, Muratlı Karton, Divapan (MDF) ve Kompen PVC şirketleri ile girme başarısı gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Temmuz ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu-2019" araştırmasının ardından, "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasını da geçen hafta kamuoyu ile paylaştı. Konya Sanayi Odasına bağlı on beş şirketin yer aldığı listede, önceki yıllarda olduğu gibi Bera Holding dört şirketi ile yer alma başarısı gösterdi. İSO İkinci 500 sıralamasında, Bera Holding şirketlerinden Kombassan Kağıt 106, Muratlı Karton 185, Divapan (MDF) 360, Kompen PVC 482. sırada yer aldı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış yapabilen şirketlerin girebildiği bu bant, 2019 sıralamasında 482,1 milyon ile 201,2 milyon TL arasında oluştu. 2019 yılında İSO İkinci 500'ün üretimden satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL'den 157 milyar TL'ye yükseldi. İSO İkinci 500'ün bu yılki listesine 104 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 43 tanesi İSO 500'den İSO İkinci 500'e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı ise 61 oldu. 2018 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500'e çıkan firma sayısı ise 35 olarak gerçekleşti.

Kombassan Kağıt 22 yıldır sıralamada

Bera Holding'ten yapılan açıklamada, 31 yıllık bilgi birikime sahip ve kağıt ambalaj sektörünün öncüsü konumunda bulunan Kombassan Kağıt A.Ş'nin kurulduğu 1998 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ISO İlk 500 ve İkinci 500 sıralamasında hiç ara vermeden 22 yıldır yer aldığı belirtilerek, "Listede yer alan Konya Sanayi Odasına bağlı 15 şirket içerisinde 385 milyon 221 bin 889 TL satış ile 3. sırada yer alan Kombassan Kağıt A.Ş. yüksek performansını sürdürülebilir kılarak önemli bir başarıya imza atmaktadır. 2019 yılı, dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın, tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olmasına karşın, Kombassan Kağıt sürekli değer oluşturarak yerelde Konya'mız genel ölçekte ise Türkiye ekonomisi için katma değer üretmeye devam etmiştir. Pandemi döneminde dahi istihdamdan ödün vermeyen Kombassan Kağıt A.Ş., tüm yurtiçi ve yurtdışı taahhütlerini yerine getirerek, planlanmış yatırım ve revizyon projelerine devam ederek, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

Muratlı Karton Tekirdağ Sanayi Odası'nın listedeki tek temsilcisi

Açıklamada, üretimden net satışları 334 milyon 247 bin 476 TL olarak gerçekleşen holding şirketlerinden Muratlı Karton'un, İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 listesinde tek başına listede yer alarak bağlı bulunduğu Tekirdağ Sanayi Odasını temsil etmekte olduğu kaydedilerek, "Türkiye pazarında kuşeli karton üreticisi iki firmadan birisi olan Muratlı Karton, yaklaşık yüzde 22'lik bir pazar payına sahiptir. Kuşeli karton, ambalaj sektörünün vazgeçilmez hammaddelerinden biri olup, 2019 yılında yurtiçinde yaklaşık 573 bin ton kuşeli karton satılmıştır. Türkiye'nin öncü karton üreticilerinden biri olan Muratlı Karton, önümüzdeki yıllarda listede daha da yukarı tırmanarak hedeflerini büyütme amacındadır" ifadelerine yer verildi.

Divapan yeni zirvelere doğru yükselmeye devam ediyor

Bera Holding şirketlerinden Divapan'ın ise İSO 2019 İkinci 500 sonuçlarına göre 258 milyon 832 bin 921 TL net satış ile Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 27 sıra yükselerek, 360. olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin MDF ve MDF Lam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Entegre, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı dört ayrı şirketin yer aldığı sıralamada liderliği üstlenmiştir. Geride bırakılan olağanüstü ortama rağmen İSO İkinci 500'ün toplam ihracatı, geçen yıl yüzde 9,4 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. İhracat tarafındaki bir diğer önemli gelişme de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi oldu. İSO İkinci 500'de yer almak için ihracatı artırmanın adeta bir ön koşul olduğu bu eko sistemde Divapan ihracat hedeflerine yeni ülkeler ekleyerek bu ağını genişletmektedir" denildi.

Kompen kalitesi İSO kriterleriyle tescillendi

Türkiye'nin profil, ısıcam ve doğrama üreten ilk entegre tesisine sahip olan Kompen de 205 milyon 908 bin 879 TL net satış ile İSO ikinci 500 listesinde yerini aldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "2003 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük ilk 1000 sanayii kuruluşu arasına girmiş olan Kompen bu başarısını istikrarlı şekilde sürdürmenin haklı gurunu yaşamaktadır. Yıllık 2 bin ton kapasite ile başlatmış olduğu profil üretim kapasitesi bu kısa süre içinde yılda 30 bin tona ulaşmıştır. Kompen A.Ş. yüzde 100 yerli sermaye ve 700'e yakın bayisi ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında, 30'u aşkın ülkeye ihracat yaparak, emin adımlarla büyümeye devam etmektedir. Bera Holding olarak, pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara karşın üretimden gelen gücümüzü kullanarak, istihdamı artırarak, ihracat hedeflerimizi büyüterek Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." - KONYA

Kombassan, Muratlı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda Bera Holding dört şirketi ile listede - Son Dakika Ekonomi
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