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Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi

08.07.2021 16:41
Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi, System.String[]

ERÇİMSAN Holding Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kavak Çimento ve Bilecik Çimento Fabrikaları İstanbul Sanayi Odası'nca açıklanan "Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesine girdi.

ERÇİMSAN Holding Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kavak Çimento ve Bilecik Çimento Fabrikaları İstanbul Sanayi Odası'nca açıklanan " Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesine girdi. ERÇİMSAN Holding; Aşkale Çimento, Kavçim ve Sançim markalarının toplam cirosuyla ilk yüze doğru koşuyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması' 2020 verilerine göre hazırlanan listesini açıkladı. Türkiye ekonomisinin devler liginde ilk yüze girmeyi hedefleyen ERÇİMSAN Holding, bünyesindeki Bilecik SANÇİM ve Samsun KAVÇİM markalarıyla, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alırken, geçtiğimiz aylarda da İSO tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Aşkale Çimento markası ile yer almıştı.

"Toplamda 1.5 milyar TL'nin üzerindeki cirolarıyla Aşkale, Sançim ve Kavçim markalarımızla ilk yüze doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz" diyen ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik sözlerine "Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markalarını bünyesinde bulunduran, Türk Çimento sanayisine 30 yıldan bu yana sahip olduğu 5 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi ve 15'in üzerinde hazır beton tesisi ile yön veren, Türkiye'nin en büyük 4. çimento üreticisi olan ERÇİMSAN Holding'in günden güne güçlenen markalarıyla İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En Büyük 500" ve "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listelerinde yer alması bizleri gururlandırdı." sözleriyle devam etti.

Açıklanan listede Samsun KAVÇİM Çimento'nun 405'inci ve Bilecik SANÇİM Çimento'nun 460'ıncı sırada yer aldığını anlatan Başkan Yücelik, "SANÇİM ve KAVÇİM bulundukları bölgelerde, ürettikleri kaliteli ürünlerle bizlere güç katmaktadır. Çalışanlarımız ve bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen ortaklarımız başta olmak üzere, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek asrı aşan bir süredir, bölge ve ülke kalkınmasına, ülkemizin ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Geçmişten gelen değerlerimize bağlı kalarak, çevremize ve insanlığa duyduğumuz saygıyla, birlik ve beraberlik içinde daha güzel başarılara imza atmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı. - ERZURUM

Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi
Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Bilecik, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi - Son Dakika Ekonomi


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