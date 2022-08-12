Tuz Gölü pembe renge büründü - Son Dakika
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Tuz Gölü pembe renge büründü

12.08.2022 16:38
Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan göl, doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor. Pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü, yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oluyor.

Doğa harikası Tuz Gölü'nü gezmeye gelen Ebru Güneş (38), "Doğa harikası bir yere geldik, çok güzel. Uzaktan geliyoruz, yol üzerinde uğradık. Pembe renge bürünmüş Tuz Gölü. Onu izledik, dönüyoruz şimdi" dedi.

Eşi Mustafa Güneş ise, "Manzara çok güzel, göl pembeleşmiş. Herkese tavsiye ederim, yol üzerinde geçerken mutlaka uğrasınlar. Doğa harikası bir güzellik" ifadelerini kullandı.

(Yasin Can/İHA)

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Kaynak: İHA

Tuz Gölü, Aksaray, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü pembe renge büründü - Son Dakika

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