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Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi

01.08.2021 16:39

Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi Türkiye'nin İstanbul Pendik'ten sonra ikinci en büyük 'millet bahçesi', Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılışa hazırlanıyor.

Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi

BİTLİS - Türkiye'nin İstanbul Pendik'ten sonra ikinci en büyük 'millet bahçesi', Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılışa hazırlanıyor.

Ahlat ilçesinde her yıl 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkiinde yapımında sona gelinen 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olacak. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan millet bahçesi, İstanbul Pendik'ten sonra Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olma özelliğine sahip. Çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, hedeflerinin sadece bölgedeki illeri değil, Asya kıtasındaki Türki Cumhuriyetleri ve yakın komşu olan İran ve Irak'ı da ağırlamak olduğunu söyledi. Buradan bölge barışına katkı sağlamak hedefinde olduklarını dile getiren Ahlat Belediye Başkanı Çoban, "İlimize ve bölgemize hayırlı hizmetler verecek bir eser olan millet bahçemiz tamamlandı. Sadece son rötuşlarımız kaldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ'ye, Okçular Vakfımıza ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çoban, millet bahçesinin yapımında vatandaşların ve bölge insanının bir denetleyici gibi kendilerini takip ettiklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Bu eserimizin oluşmasında vatandaşlarımız ve bölge insanımız da bir denetleyici gibi biz takip ettiler. İşin mükemmeliyetine katkı sundular. Millet bahçemiz 400 bin metrekare alanda, 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak inşa edildi. Bunun 80 bin metrekare alanı peyzaj ve ağaçlandırma alanı olarak inşa edildi. Bölgeye bitkilerle birlikte 5 bin adet fidan dikildi. Millet bahçemizde etrafında sosyal donatıları ile birlikte bir cami yaptık. Sultan Alparslan anısına 50 çadırımızın yer aldığı ve bir de otağ çadırı olmak üzere muhteşem bir oba yaptık. Festival ve festival sonrası da kullanabileceğimiz bir gezi parkuru oluşturduk. Muhteşem derivasyonlar yaptık. Halkımızın dinlenebileceği kamelyalar oluşturduk. Tarihi dokumuza uygun 3 adet köprü inşa ettik. Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyan ve içinde yemekhanesi ile kütüphanesi bulunan bir kıraathane yaptık. Çocuk oyun alanları gerçekleştirdik. Etnospor ve güreş alanını tamamladık. Bu bölgenin insanının at muhabbeti kaçınılmaz bir muhabbettir. Alanımızın içinde çok güzel bir hipodrom inşa ettik. Hipodromumuzda hem Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı ağırlayabileceğimiz bir alan oluşturduk."

Belediye Başkanı Çoban, 3 günlük bir festivalleri olduğunu da söyleyerek, "Ancak dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi gerçeğimiz var. Bunu da göz önünde bulundurarak 6 güne çıkarmayı hedefliyoruz. Bitlis ve Ahlat'ın ev sahipliğinde artık bölgeyi her gün Ahlat'ta ağırlayalım. Her günümüz festival tadında olsun. Civarda bu manada bir eseri sadece Ahlat'ta göreceksiniz. Malazgirt'te de böyle bir alan inşa edildi. Ancak Ahlat kadar doğalını göremeyeceksiniz. Alanda ayrıca bir heliport uygulaması yaptık. Aynı anda birden çok helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği bir heliport alanı da inşa edildi" diye konuştu.

Çoban, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında da bilgiler vererek, "İlçemizde inşa etiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ayrı bir heliport inşa edildi. Burada Bakanlar Kurulunu, komşularımız İran ve Ortadoğu'yu, Kafkasya ve Asya devlet başkanlarını ağırlayabileceğimiz bir alan. Türk dünyası konseyini Ahlat'ta toplayalım düşüncesi hepimizin ortak düşüncesidir. Buna olumlu cevap veren Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir coğrafyayız. Bu coğrafya bir istişare alanına dönüşsün istiyoruz. Burada sadece festivalimiz değil, diğer aylarımızda da etkinlikler gerçekleşsin. Ortak aklın bölgemizi huzura kavuşturacağı ve Türkiye'nin ev sahipliğinde bunun gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Devletimiz sadece ülkemizin değil, bölgenin huzuruna çok büyük katkı sunuyor. Bizim vazifemiz yapmaktır, yıkıcı olmayacağız. Buradan da tavsiyem kimse bu bölgenin huzurunu bozmasın" diye konuştu.

Davet edilecekler hakkında da açıklamalarda bulunan Çoban, "Okçular Vakfımızla ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte bu ay içerisinde bir istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 950. yılı olması dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ekstra davetlileri olacaktır. 950. yıl Sultan Alparslan anısına çok iyi bir iltifattır. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakanlar Kurulu ve kuvvet komutanlarımız geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da burada olacaklar. Öyle zannediyorum ki komşu ülkelerdeki devlet yetkilileri de burada olacaktır. En azından Kıbrıs'ın bu yıl Ahlat'ta tekrar ağırlanmasını ümit ediyoruz. Ama istiyoruz ki Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve yanı başımızda olan İran da bu coğrafya ile hareket etsinler" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi
Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi
Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi
Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi

İstanbul, Türkiye, Pendik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi - Son Dakika


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