Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, devletin zirvesini ve 55 büyükelçimizi Ahlat'ta ağırlayacağız"

BİTLİS - Bu yıl 950. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesindeki çalışmalar tamamlandı.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkiinde yapılan 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olarak kullanılacak. Millet Bahçesi içinde 50 çadırdan kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda bu yıl 950. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi kutlamaları gerçekleşecek. 23 Ağustos tarihinde Türk Yıldızları gösterisiyle başlayacak kutlamalarda yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi birçok etkinlik 26 Ağustos tarihine kadar sürecek. 25 Ağustos tarihinde yapılacak etkinliklere katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesinin açılışını yapacak.

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve 1071 Ahlat Millet Bahçesindeki yürütülen son çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletin zirvesini ve 55 büyükelçiyi Ahlat'ta ağırlayacaklarını söyledi. Çoban, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı ve 1071 Ahlat Millet Bahçesindeki çalışmalarımız tamamlanmış bulunuyor. Bu vesileyle de biz 950. Yılını idrak edeceğimiz büyük Türk Komutan Sultan Alparslan'ın Anadolu zaferini İnşallah hep beraber 23-24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta 26 Ağustos'ta Malazgirt'te idrak etmiş olacağız. Bu kutlamaların hazırlık aşamaları tamamlanmış bulunmaktadır. Artık misafirlerimizi konuklarımızı ağırlayacağız. Bu yıl dış misyon şeflerini de Ahlat'ta ağırlıyoruz. Takriben 55 tane büyükelçimizi Ahlat'ta ağırlayacağız. Yine TİKA başkanlığında 10 veya 12 tane ülkemizin mutfağını Ahlat Millet Bahçesi'nde sergiliyoruz. Ahlat aynı zamanda stratejik anlamda Anadolu Birliği'nin kurulduğu yerdir. 950 yıl önce buradaki zaferle Sultan Alparslan ve komutanları buradaki zaferi Bizans'a karşı ele geçirdiğinde bu topraklar artık hürriyetine kavuşmuş oldu. Bu topraklardaki halklarda, milletlerde Türk milletinin ortaya koymuş olduğu çağrıya cevap verdiler, huzur buldular ve o tarihten bu tarihe kadar da hiç kesintiye uğramadan bu coğrafya insanlığa Türk milletinin hizmet ettiği nitelik ve kalitedir. İçinde bulunduğumuz alanın önemi ayrı bir özellik taşıyor. Ahlat bin yıl önceki başkentimiz, Ahlat ilk askeri üssümüz. Burada hem Selçuklu'ya hem Osmanlı'ya ve Cumhuriyet döneminde de Genel Kurmayımızın tatbikat alanı olarak, askeri üs olarak hizmet vermiş oldu. Bugünde millete hizmet vermeye şansını yakalayan Türkiye'nin en güzide millet bahçesi olma özelliğini yakaladı. İnşallah bu kutlamalarda sayın Cumhurbaşkanımız açılışını gerçekleştirip halkımızın da hizmetine sunacağız. Bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Ben 950. Yılda birliğimizin, dirliğimizin Anadolu'daki toprak bütünlüğümüzün, Sultan Alparslan'ın o günkü ruhaniyatını günümüze intikal eden bütün nüveleriyle hayat bulacağını ümit ediyor ve şimdiden tüm Türkiye'yi, Anadolu'yu Ahlat'a ve Ahlat'tan sonra Malazgirt'e davet ediyoruz" dedi.