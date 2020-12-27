Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi

27.12.2020 10:41
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, son aylarda mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle dere yatakları ve barajlarda su seviyesi düşerken, tarlasına buğday ve arpa eken çiftinin de kuraklık tehlikesi başladı.

ESKİŞEHİR'de, son aylarda mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle dere yatakları ve barajlarda su seviyesi düşerken, tarlasına buğday ve arpa eken çiftinin de kuraklık tehlikesi başladı. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, tarlaya bir süre önce ekilen buğdayın beklenilen yağışları göremediği için filizlenemediğini belirterek, "Kuraklık belki insanı öldürmez ama süründürür. Bugün hastalığı atabilmemiz için virüsten kurtulabilmemiz için tartıştığımız aşı kadar önemli bizim suyumuz. Belki aşı kadar su arayacak hale geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 600 bin dekara buğday, 1 milyon 100 dekara ise arpa ekimi yapıldı. Ancak mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle özellikle buğday tarlalarında tohumlar yağış göremediği için filizlenemedi. Geçen yıl dolu ve don olayları nedeniyle tarlasında yüzde 40 kadar zarar gören çiftçi, bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçilerin yağış olmadığı her gün daha büyük zarar ettiğini kaydetti. Kuraklığı çiftçi kadar şehirde yaşayanların da düşünmesi gerektiğini anlatan Buluşan, "Şehirde, evinde oturan insanın bu kuraklıktan belki haberi yoktur. 'Yağmur, kar yağmıyor' diyebilir. Ama buradaki olayı görmüyor. Yani buğdayın patlamadığını görmüyor. Hep birlikte yağmur duası yapılması lazım. Böyle bir dönemde bunun tartışmasını bile yapmamamız lazım. Üretici şimdi kara kara düşünüyor. Şimdi burada gübre atılması için zaman bekliyordu. Bırakın, gübreyi atacak buğday yok ortada. Çok çok sıkıntılı bir yıla giriyoruz" dedi.

Kuraklığın şu anda Eskişehir'i etkisi altına aldığını ve bazı çiftçilerin buğdayın filizlenmemesi nedeniyle tarlasını bozduğunu belirten Buluşan, şunları söyledi: "Bunu görüp, tarlasını bozanlar var. Bozdu ama ne yapacak? Su bulursa bir şey yapacak. Su bulamazsa hiçbir şey yapamayacak. Şu anda arpa ve buğday tehlikede. Kuraklık kapıda, diyoruz ya arpa ve buğday için kuraklık geçmiş durumda. Çünkü her geçen gün çimlerin bir tanesi kayboluyor. Yağış gelmediği takdirde bu kurumaya devam edecek. Bazı tohum çim fidesini patlatmadan kendini imha ediyor. Yani su bulamadığı için kurumuş. Geçen yıl yağışlardan ya da doludan ürün bazında yüzde 40 zararımız var. Bunun etkisini şu anda görüyoruz. Kuraklık belki insanı öldürmez ama süründürür."'KORONAVİRÜS AŞISI KADAR ÖNEMLİ'Bugünlerde yağacak olan yağmurun, koronavirüs aşısı kadar önemli olduğunu belirten Süleyman Buluşan, "Bugün hastalığı atabilmemiz için virüsten kurtulabilmemiz için tartıştığımız aşı kadar önemli bizim suyumuz. Belki aşı kadar su arayacak hale geleceğiz. Bu ürünün aşı kadar suya ihtiyacı var. Şurada 1 saat yağmur yağmış olsa şu çim kendini kurtaracak. Ama maalesef yağışımız yok ve bunun cezasını biz kendimizde arayıp, bir an evvel çözüm bulmalıyız" diye konuştu.'BEN BÖYLE KURAKLIK HATIRLAMIYORUM'

Eskişehir'de tarlasına ektiği buğdayların filizlenmeden imha edildiğini anlatan çiftçi Mehmet Yılmaz (54) ise daha önce böyle bir kuraklık görmediğini söyledi. Tarlasının 10 dekarlık alanda 8 dekarı filizlenmeyen buğday tohumları nedeniyle boş kaldığını aktaran Yılmaz, "Tarlaya ektiğimiz buğday tohumlarından kimisi patlamış, ölmek üzere. Kimisi hiç patlamamış, o şekilde duruyor. Çok aşırı, şiddetli bir yağışa ihtiyacımız var. Artık her şey Allah'a kalmış durumda. Durumumuz çok vahim. İçler acısı bir durumdayız. Bu tarla 1 Ekim'de ekildi. Önceki yıllarda ekilen ekinler bu zamanlarda en az 4 parmak yüksekliğinde filizleniyordu. Biz deriz ki 'Tavşan saklanacak kadar' olması gerekir. Ama maalesef tavşan değil şu anda tarlada karıncayı bile görebiliriz. Şu gördüğümüz tarlada 1- 2 dekar yer çıkar. Biz bu sene bittik. Yıl bu şekilde giderse vallahi bittik. Acil yağışa ihtiyacımız var ama rabbim bilir. Sulayamıyoruz, kanallarımızda su yok. Su olsa çiftçimizin yüzde 80'i çıkıp, sulayacak. Ben 54 yaşındayım. Ben böyle bir kuraklık hatırlamıyorum. Hep kurtardık ama bu yıl çok şiddetli beklemediğimiz bir kuraklık var" dedi.


Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi
Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi

Eskişehir, Türkiye, Buğday, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu         
09:10
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 10:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ikinci büyük 'tahıl ambarı' Eskişehir'de kuraklık endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei