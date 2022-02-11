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Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi

11.02.2022 15:34

Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi EKO-BİR Müdürü Can "10-15 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz" Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan ve yağışların etkisiyle buz tutan Eğirdir Gölü'nde bugün yapılan ölçümde ise gölün 8 santim yükselerek...

Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi

EKO-BİR Müdürü Can "10-15 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz"

ISPARTA - Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan ve yağışların etkisiyle buz tutan Eğirdir Gölü'nde bugün yapılan ölçümde ise gölün 8 santim yükselerek su kotunda artış olduğu görüldü.

Eğirdir Gölü'nün su kotu Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanında yapılan ölçümlemede 915.26 metre olarak belirlendi. 4 Aralık 2021 tarihinde 914.93 metre, 16 Ocak 2022 tarihinde ise 915.18 olarak ölçümlenen Eğirdir Gölü su kotunun derinliği bugün yapılan ölçümleme ile birlikte 915.26 santimetre olarak belirlenirken su seviyesinin 16 Ocak 2022 tarihinden itibaren 8 santim yükseldiği görüldü. Eğirdir gölünde bugün yapılan ölçüm sonucu açıklama yapan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, "Şu anda gölün su kotu ölçümünü gerçekleştirdik. 2-9 Şubat tarihleri arasında yağan kar yağışları neticesinde gölümüzün epeyce bir miktarda yükseleceğini tahmin ederek ölçümümüzü yaptık. Şu an itibariyle göl buz olmasına rağmen yaptığımız ölçümde net bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. 2-3 santimlik değişim söz konusu olabilir. Şimdiki ölçümlerimiz 915.26 metre şeklinde gerçekleşti. Bundan önceki ölçümümüzü 16 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştik. O zaman 915.18 metre idi yaklaşık olarak 8 santimetre yükselme söz konusu ancak karlarımız ve mevcuttaki buzun erimesi neticesinde su seviyesinin 10-15 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Erimeler neticesinde gölün su kotunun 915.40 ila 915.45 metre arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.

Eğirdir Gölü su kotunun, geçen yıl 19 Şubat 2021 tarihinden 57 santim daha düşük olduğunu vurgulayan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, yağışların son derece sevindirici olduğunu, yer altı sularında ve kaynaklarda artışların gözlemlediklerini de bildirdi.

Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi
Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi
Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi

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Çevre Koruma Birliği, Türkiye, Eğirdir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü 8 santim yükseldi - Son Dakika
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