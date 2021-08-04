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Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor

04.08.2021 14:03
Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor, System.String[]

Konya'nn merkez Meram İlçe Belediyesi, Şükran Mahallesi dönüşüm çalışmaları kapsamında, daha önce bölgede bulunan ancak zaman içinde yıkılan 6 binayı aslına uygun şekilde aynı ada içinde toplayıp yeniden yaparak şehrin kültür ve turizmine kazandıracak.

Konya'nn merkez Meram İlçe Belediyesi, Şükran Mahallesi dönüşüm çalışmaları kapsamında, daha önce bölgede bulunan ancak zaman içinde yıkılan 6 binayı aslına uygun şekilde aynı ada içinde toplayıp yeniden yaparak şehrin kültür ve turizmine kazandıracak.

Daha modern ve daha yaşanabilir bir Meram için başlattığı Kentsel Dönüşüm ve Planlama çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Meram Belediyesi, diğer taraftan da ilçenin en önemli değerlerinden biri olan tarihi ve kültürel dokuyu korumak ve ön plana çıkarmak için yoğun bir çalışma sergiliyor. Belediye, bu çerçevede Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarında da önemli ve örnek bir çalışmaya imza atarak bu kapsamda tescilli yapıların yer alacağı alanda inşaat yapım işi için ihaleye çıkacak. Açık teklif üzerine düzenlenecek ihale 5 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Belediye Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

"6 bina aslına uygun bir şekilde yeniden yükselecek"

Daha önce bölgede bulunan ancak zaman içinde neredeyse tamamen yıkılan 6 binayı aynı ada içinde toplayıp aslına uygun bir şekilde yeniden yükselterek Meram'ın tarihi ve kültürel dokusuna önemli bir katkı sunacaklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dikkatle yürütülen bu projenin, şehrin hem sosyal hayatına hem de turizminin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti. Projenin bu haliyle Hasankeyf'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşınma işi olarak tarihe geçeceğini ifade eden Başkan Kavuş, "Daha önce bu ada içinde iki ayrı yapıdan oluşan Hakimevi ve Zabıta Karakolu'nu ilçemize kazandırmıştık. Yeni yapılarla birlikte bu ada içinde yapımı gerçekleştirilecek bina sayısı 9'a yükselmiş olacak. Şükran Mahallemiz konumu itibariyle şehrimizin en önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Burada başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, bölgeyi ihya etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile yoğun bir program yürütüyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde Şükran Mahallemizi tarihi yönüyle de öne çıkararak bir cazibe merkezi haline getirmiş olacağız" dedi.

"Tarihi mirası geleceğe en güzel haliyle aktaracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Bölgede restore edilemeyecek şekilde bulunan, tehlike arz eden ve yıkımı gerçekleştirilen tescilli yapıların yerine aynı özelliklerde yeni yapılar kazandırıyoruz. Burada Türk mimarisine uygun, taş ve ahşap yapılar yeniden inşa edilerek günümüze kazandırılacak. Yine o dönemin izlerini taşıyan cumbalı yapılar yer alacak" şeklinde konuştu. Daha önce kendilerinin tarihi surların gün yüzüne çıkarılması yönünde yürüttüğü titiz çalışmaları da hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hizmetlerimizi, sadece Şükran Dönüşüm Projesi'nde değil tüm ilçede tarihi ve kültürel değerleri koruyacak biçimde şekillendiriyoruz. Şükran, tüm bu projelerimizin kalbi mesabesinde. Şükran Mahallesinde ortaya çıkarılan ata mirası kale surları da turizmin gelişmesinde pay sahibi olacak. Tarihi yapılarla birlikte uyum içinde gerçekleştirilen proje bölgenin estetiğine uygun bir şekilde yapılanmasıyla ortaya kimlikli bir şehir dokusu ortaya çıkıyor. Geçmişi ve tarihi dokuyu en güzel şekilde ortaya çıkararak muhafaza edip gelecek nesillere aktararak çalışmalarımıza devam edecek, aldığımız mirası geleceğe en güzel şekilde bırakmak adına hizmetlerimizi planlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor
Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor

Şükran Mahallesi, geri dönüşüm, Hisarcık, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıması Meram'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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