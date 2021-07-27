Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi - Son Dakika

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez Derya Sert'e yapılan rahim naklinin ardından 32 yaşındaki Havva Erdem'e de rahim nakli gerçekleştirdi. Rahimlerindeki sorunlar nedeniyle anne olamayan kadınlara umut veren ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, bu sefer daha erken sürede hamilelik beklediklerini anlattı.

10 YIL SONRA İKİNCİ NAKİL

Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi, 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı. Beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 37 yaşındaki kadının rahmi gece 04.30'da başlayan ameliyat ile Alanya'da yaşayan 32 yaşındaki Havva Erdem'e nakledildi.

AMELİYAT 8,5 SAAT SÜRDÜ

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 buçuk saat sürdü. 13.00 itibariyle sona eren operasyonun ardından rahim nakli yapılan Havva Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı.

DERYA SERT, GEÇEN YIL ANNE OLMUŞTU

Dünya tıp literatürüne giren ilk nakil 8 Ağustos 2011 tarihinde o zaman 23 yaşında olan Derya Sert'e yapılmıştı. Beklenen müjde 9 yıl sonra gelmiş ve Derya Sert 4 Haziran 2020 tarihinde anne olmuştu. İlk naklin yıldönümüne iki hafta kala yapılan Türkiye'nin ikinci rahim nakli yine dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirdi.

"EVLİLİKLERİNİ BUNA BAĞLAYAN AİLELER VAR"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise daha önce Derya Sert'e yaptıkları nakille motive olduklarını, onun cesaretiyle ikinci nakli gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İlk kadavra nakillerinin, dünyada birçok yerde bu tür ameliyatların olmasını sağladığını anlatan Özkan, bunun mevzuat gerektirecek işler olduğunu bildirdi.

Büyük bir ekiple operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı ekibine teşekkür ederiz. Vefat eden kişinin dokularının nasıl faydalı olunacağına dair inanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana can oldu, hastamıza umut oldu. Rahim nakiller dünyada yavaş yavaş yapılmaya başlandı. İnşallah rahim nakilleri gündemde yerini alacak. Çok riskli bir ameliyat. Karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı değil ama evli olup da çocuk sahibi olunması için önemli. Evliliklerini buna bağlayan aileler, kabul edilişler de var. Sonuçta bunun da klinik bir gerçek olduğu anlaşılıyor.

"MUHTEMELEN DAHA ERKEN GEBELİK OLACAK"

Güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz. Derya'daki süreçten daha hızlı olacaktır. İlk kadavra nakli yaptığımız Derya'dan tecrübe edindik, muhtemelen daha erken gebelik olacak ve bununla süreç ilerleyecek."