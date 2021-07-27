Üye Girişi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi

27.07.2021 18:08

Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı.

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez Derya Sert'e yapılan rahim naklinin ardından 32 yaşındaki Havva Erdem'e de rahim nakli gerçekleştirdi. Rahimlerindeki sorunlar nedeniyle anne olamayan kadınlara umut veren ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, bu sefer daha erken sürede hamilelik beklediklerini anlattı.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi

10 YIL SONRA İKİNCİ NAKİL

Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi, 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı. Beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 37 yaşındaki kadının rahmi gece 04.30'da başlayan ameliyat ile Alanya'da yaşayan 32 yaşındaki Havva Erdem'e nakledildi.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi

AMELİYAT 8,5 SAAT SÜRDÜ

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 buçuk saat sürdü. 13.00 itibariyle sona eren operasyonun ardından rahim nakli yapılan Havva Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı.

DERYA SERT, GEÇEN YIL ANNE OLMUŞTU

Dünya tıp literatürüne giren ilk nakil 8 Ağustos 2011 tarihinde o zaman 23 yaşında olan Derya Sert'e yapılmıştı. Beklenen müjde 9 yıl sonra gelmiş ve Derya Sert 4 Haziran 2020 tarihinde anne olmuştu. İlk naklin yıldönümüne iki hafta kala yapılan Türkiye'nin ikinci rahim nakli yine dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirdi.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi

"EVLİLİKLERİNİ BUNA BAĞLAYAN AİLELER VAR"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise daha önce Derya Sert'e yaptıkları nakille motive olduklarını, onun cesaretiyle ikinci nakli gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İlk kadavra nakillerinin, dünyada birçok yerde bu tür ameliyatların olmasını sağladığını anlatan Özkan, bunun mevzuat gerektirecek işler olduğunu bildirdi.

Büyük bir ekiple operasyonun gerçekleştirildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı ekibine teşekkür ederiz. Vefat eden kişinin dokularının nasıl faydalı olunacağına dair inanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana can oldu, hastamıza umut oldu. Rahim nakiller dünyada yavaş yavaş yapılmaya başlandı. İnşallah rahim nakilleri gündemde yerini alacak. Çok riskli bir ameliyat. Karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı değil ama evli olup da çocuk sahibi olunması için önemli. Evliliklerini buna bağlayan aileler, kabul edilişler de var. Sonuçta bunun da klinik bir gerçek olduğu anlaşılıyor.

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi

"MUHTEMELEN DAHA ERKEN GEBELİK OLACAK"

Güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. İnşallah kısa sürede çocuğunu eline almasını bekliyoruz. Derya'daki süreçten daha hızlı olacaktır. İlk kadavra nakli yaptığımız Derya'dan tecrübe edindik, muhtemelen daha erken gebelik olacak ve bununla süreç ilerleyecek."

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Gebelik, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor 18:01 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı 17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum 17:45 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı         
18:16
Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi         
17:55
Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu         
17:51
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor         
17:03
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 19:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement