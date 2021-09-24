Dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert (2) (ARŞİV) - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinde dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in arşiv görüntüleri

Derya Sert ve oğlu ANTALYA - Akdeniz Üniversitesinde dünyanın ilk kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, eşi Mustafa Sert, ameliyatı gerçekleştiren doktorunun ismini verdiği oğlu Ömer Özkan ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Basın toplantısına nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını taşıyan Sert çiftinin oğullarını kucağına alması ilginç görüntü oluşturdu.