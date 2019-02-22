Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'nda

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'nda, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda olduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak ikinci sondaj gemimiz Çanakkale Boğazı'nda. Hem kara hem de denizlerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Twitter, Fatih Dönmez, Türkiye, Çanakkale Boğazı, Ekonomi
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