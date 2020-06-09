Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci dağı Cilo-Sat bölgesindeki 4 bin 135 rakımlı Reşko Uludoruk Dağı, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, bölgedeki Avaspi Buzulları ve Mergan Yaylası'na pancar toplamaya giden vatandaşlar ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl...

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TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci dağı Cilo-Sat bölgesindeki 4 bin 135 rakımlı Reşko Uludoruk Dağı, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, bölgedeki Avaspi Buzulları ve Mergan Yaylası'na pancar toplamaya giden vatandaşlar ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, dört mevsimi bir arada yaşadı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yaklaşık 2 aydır çıkılmasına izin verilmeyen Cilo bölgesindeki Reşko Uludoruk Dağı, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca yasaklı olan ve geçen yıl özel izinle çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Bölgesindeki Reşko Uludurok Dağı'nı, dağcı ve doğaseverler ziyaret ediyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, beraberindeki doğasever Kerim Yaşar ve bölgeye pancar toplamaya giden vatandaşlarla birlikte Cilo-Sat bölgesindeki Reşko Dağı'nın Mergan Yaylası ve Avaspi Buzullarını gezdi. Ertunç ve beraberindekiler, bir yandan 20 bin yıllık buzullar, diğer yandan kar sularının erimesiyle oluşan şelale ve çiçeklerin arasında dört mevsimi bir arada yaşadıklarını söyledi.

CİLO-SAT BÖLGESİNDEKİ DAĞLAR VE BERÇELAN YAYLASI, MİLLİ PARK İLAN EDİLSİN

Hakkari bölgesinde, İsviçre'deki Alp dağlarını aratmayan dağ silsilelerinin bulunduğunu belirten Ertunç,"Bu bölge tam bir doğa harikası. Bu doğa harikasının turizme kazandırılmasını istiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay boyunca buraya çıkımıyorduk. Normalleşme süreci ile birlikte bir arkadaşımla birlikte Cilo-Sat bölgesindeki Reşko Uludoruk Dağı'nın Mergan Yaylası ve Avaspi Buzullarını gezdik. Burada dört mevsim bir arada yaşanıyor. Bir taraftan buzul tabakaları, diğer taraftan şelale ve çiçekler, görsel şölen sunuyor. Pancar toplamaya gelen vatandaşlarla birlikte bölgeyi gezdik. Bizler, burada yaşayan dağcı ve doğasevelerler olarak, Cilo-Sat bölgesi ve Berçelan Yaylası'nın milli park ilan edilmesini istiyoruz. Bu olursa bölgeye büyük katkı sunacaktır" dedi.


- Hakkari
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar - Son Dakika

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