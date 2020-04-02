Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası - Son Dakika
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Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
Adıyaman 26

 Elazığ 9

 Manisa 65

Ağrı 29

 Erzincan 17

 Mardin 34

Aksaray 4

 Erzurum 86 Mersin 9
Amasya 24

 Eskişehir 83

 Muğla 43

Ankara 712

 Gaziantep 37

 Muş 11

Afyon 11

 Giresun 61

 Nevşehir 18

Antalya 95

 Gümüşhane 12

 Niğde 3

Ardahan 5

 Hakkari 2 Ordu 73

Artvin 15

 Hatay 22 Osmaniye 31

Aydın 12

 Iğdır 25

 Rize 88

Balıkesir 87

 Isparta 268 Sakarya 207

Bartın 8

 İzmir 853

 Samsun 112

Batman 7

 İstanbul 8852 Siirt 32

Bayburt 18

 Kahramanmaraş 15

 Sinop 31

Bilecik 5

 Karabük 10

 Sivas 67

Bingöl 8

 Karaman 12

 Şanlıurfa 11

Bitlis 22

 Kars 25

 Şırnak 3

Bolu 6

 Kastamonu 13

 Tekirdağ 101

Burdur 2 Kayseri 109

 Tokat 80

Bursa 135

 Kırıkkale 22

 Trabzon 74

Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6

Çankırı 13

 Kırşehir 4 Uşak 38

Çorum 29 Kilis 16

 Van 26

Denizli 81 Kütahya 5

 Yalova: 46

Diyarbakır 26

 Konya 584

 Yozgat 13

Düzce 21

 Kocaeli 410

 Zonguldak 112

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:08 Kaynak: AA

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