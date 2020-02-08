Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bölgemizdeki birçok olumsuzluğa rağmen yoluna kararlılıkla devam eden Türkiye'nin ilerlemesi birilerini rahatsız ediyor. Türkiye bu mücadelesinden vazgeçmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya geldi. Ünye Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye'nin bölgesel olarak büyün bir sınavdan geçtiğini ifade eden Kıran, yaşanılanların hepsi ülke ve millet olarak birlikte atlatılacağının mesajını verdi.

"TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Programda konuşan Kıran, "Dünyada insanlık şu an keşmekeş içerisindedir. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, kavganın çatışmanın insanlar için adeta kader haline getirildiği ve bütün bu tuzakların yer aldığı merkezinde de Türkiye'nin yer aldığı bir dönemdeyiz. Suriye'de yaşanılanların her bir bölgesinde keşmekeş yaşanıyor. İdlib'de kırılganlık hala devam ediyor. Fırat'ın doğusunda Amerika ve Rusya ile mutabık kaldığımız noktaların hayata geçirilmesi hususunda, oranın bir terör koridoru haline gelmesi için seferber olmuş ve bu mutabakatları sabote etmeye çalışan güçler halen çabalamaya devam ediyorlar. Irak'ta yaşanan sıkıntılar, Amerika- İran gerilimi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve bütün bunlara rağmen yoluna kararlılıkla devam eden Türkiye'nin ilerlemesi birilerini rahatsız ediyor. Ama bunca mücadeleye rağmen Türkiye'nin bu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini görmeleri bu anlamda Türkiye'nin de geleceği adına son derece büyük umutlar vaat ediyor. Bu umudu somut ve kalıcı kazanımlara dönüştürmek için bizde bakanlık olarak çalışıyoruz. Şehirlerimiz kalkındıkça ve güçlendikçe Türkiye'nin hedeflerine daha kolay yürüyeceği muhakkaktır" ifadelerini kullandı.

"ÜNYE OSB'NİN İLÇEYE KAZANDIRMAK ASLINDA BÜYÜK BİR KAZANIM DEĞİL"

Ünye'de yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için geç kalındığını ve asıl kazanımların OSB içerisinde yatırımların olduğunu ifade eden Kıran, "Ünye Organize Sanayi Bölgesini Ünye'ye kazandırmak aslında büyük bir kazanım değildir. Çünkü 35-40 yıldır bu meseleyi konuşuyoruz. Bu anlamda Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve ticaret insanlarımızın katkılarıyla bu projenin bu gün artık sonuna ulaşmaya ramak kalması çok önemlidir. Ama bu Ünye için çok büyük bir fırsat değildir. Ünye için daha büyük fırsat Ünye Organize Sanayi Bölgesi hayata geçtikten sonra oraya ne kadar yatırım yapılacak ve katma değer kazandırılacak olarak bakarsak bizler için bu önemlidir. Bu anlamda Ünyemizin çok büyük vakitler kaybettiğini biliyor ve kaybedilen zamanları da telafi etmek durumundayız" diye konuştu.

(İHA)