Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı arasında yerini aldı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, TİM tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' araştırmasında 303'üncü sıraya yükseldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:43
'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, TİM tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' araştırmasında 303'üncü sıraya yükseldi. Sektör sıralamasında da 40'ıncı sırada yer aldı.
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