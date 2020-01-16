Türkiye'nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da öğrencilere yönelik havacılıkla ilgili seminer düzenlendi. Havacılıkta Türkiye'nin ilk 100 pilotundan biri olan Pilot Serdar Can, mesleğiyle ilgili bilgileri paylaştı.



Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.



Havacılık alanındaki meslekleri (pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği vb.) öğrencilere tanıtmak, havacılık faaliyetleriyle ilgili bilgi vermek, gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amacıyla Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde pilot Serdar Can, kabin memuru ve uçak teknisyenliğinde görev alan Umut Karagöz, Sinem Vural ve Günay Esen öğrencileri bilgilendirdi.



"Türkiye'nin ilk 100 kişisinden birisiyim"



Türkiye havacılık tarihinde ilk 100 kişiden biri olduğunu ifade eden Uçak Kaptanı Pilot Serdar Can, "Tek amacım her zaman havayla ilgili. Bir gün bir yazı okumuştum. 'Bana ağırlık merkezini gösterin ben onu uçururum' Herhangi bir cismin uçabildiğinden bahsediyordu. Hava yüzeyi olarak tanıtıldı. Havanın kaldırma kuvvetinden faydalanarak uygulandı bu. Fakat günümüzdeki teknoloji de herhangi bir yüzey olmasına gerek yok. Kanatsızda uçabiliyor artık. Daha da ileride çok daha iyi olacak. Hikayemde eğer üniversite sınavını kazandıktan sonra bir amacım havacılıktı. Ailem izin vermiyordu. Yaşım çok küçüktü başladığımda. Ama bir şeye inanıyordum. Yapmak istiyordum. Bıkmadan usanmadan yapacağım diyordum. Esası da işin sırrı bu. İnanacaksınız. Ben oğluma ve kızıma da söylüyorum. İnandığınız süre boyunca her şeyi yapabilirsiniz. Hiç şüphe etmeden. Bir hocam vardı. Bana dedi ki bak yurt dışından böyle şeyler var. Amerika'ya gittim. Amerika'da uçmaya başladım. İki sene o sürdü. Bütün hepsini yaptım. Sonra Türkiye'ye geldim. O zaman Türk Hava Yolları yurt dışındaki pilotları istiyorlardı. Türkiye'nin ilk 100 kişisiyiz biz. Türkiye tarihindeki ilk 100 kişisinden birisiyim bende" dedi.



Çin'de akşam yemeği İzmir'de kahvaltı



Öğrencilere kabin memurluğu bilgisi veren Uçak teknisyenlerinden Umut Karagöz ise, "Çin'de akşam yemeğini yedikten sonra İzmir'e bir gün sonraki uçuşumuzda İzmir'de kahvaltı edebiliyorum. Çok farklı kültürler. Çok farklı insanlar tanıyabilirsiniz. Bu mesleği seçtiğinizde" diye konuştu.



"Hayalini kurduğum bir meslekti"



Kabin memurluğu mesleğinin tanıtımını yapan Sinem Vural, "Hayalini kurduğum bir meslekti. Her zaman bana sorarlardı. Ne olmak istersin diye. Bende havacı olmak isterdim. Belki kaptanımız gibi bir kaptan olamadım ama en azından bu sektörde yer alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yabancı bir dil istiyorlar. Çünkü farklı ülkelere gidiyoruz. Farklı kültürleri görüyoruz ve onların kültürlerini bilmek istiyoruz" diye konuştu.



"Hem onlar için hem de bizler için oldukça anlamlı bir gün"



Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Onların meslek seçimlerinde de doğru rehberlik, doğru yönlendirme bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Gerekse eğitsel rehberlik, gerekse mesleki rehberlik öğretmen arkadaşlarımızın ve okulumuzun yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Bu anlamda öğrencilerimizin belki de en merak ettiği havacılık sektörü ile ilgili birbirinden farklı alanlarda çalışan isimlerle çalışacak öğrencilerimiz. Hem onlar için hem de bizler için oldukça anlamlı bir gün. Çünkü dediğimi gibi çok merak ettikleri ve sorularının cevabını bulma imkanına sahip olacaklar" dedi.



Faaliyete Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 100 öğrenci katılarak, program sonunda katılımcı öğrencilere söz konusu sivil toplum örgütlerince çeşitli hediyeler verildi. - TEKİRDAĞ