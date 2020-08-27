Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez...

Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları belli oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı." dedi.

Türkiye'de bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı "İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Başarılı şirketler, KoçSistem'in "Dijital Tören Sponsoru" olduğu Bilişim 500 Töreni'nde ödüllerini aldı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul'un da katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.

Törenin açılışında konuşan Koç, "Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5,1 azalışla 2,25 trilyon dolara düşmesi bekleniyor. Donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik yüzde 3,8 büyüme tahmini yapılmakta. Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Günümüzde şirketlerin yaşam döngüsünün inovasyon ve yenilikçi teknolojilere olan adaptasyona bağlı olduğuna değinen Koç, "Aksi takdirde rekabetçi olamıyoruz. Bu itibarla, yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ve dijital dönüşüm alanında daha iyi-dayanıklı bir iş gücü piyasasını yeniden yapılandırabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bilişim 500 sıralamasının farklı kategorilerinde yerini alan sektör temsilcilerimiz, bu çabanın en güzel örneğidir." diye konuştu.

Koç, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için, Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla geliştirilmesini destekledikleri yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Hatta bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip 'Küresel ve Milli Çözümler' hedefliyoruz. Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı bir çağ başlıyor. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının rekabetçi dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu vesile ile dijital ekonominin hızla hayat bulması adına, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bilişim sektörümüz tarafından yapılacak her bir çalışmanın destekçisi olacağımızı vurgular, Bilişim 500 sıralamasına giren tüm şirketlerimizi tebrik ederim."

"Türkiye, yerli ve milli teknolojileriyle tarih yazıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bilişim şirketlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu sektöre girecek potansiyel yatırımcılar ile meslek seçimini bilişimle ilgili yapan gençlere yönelik, "Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık on katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama son yıllarda 3,5 ve 4 yüzdesi arasında devam ederken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 ila 5 oranında, gelişmiş ülkelerde ise 22 civarında seyrediyor. Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz bu kapsamda araştırmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Ülke olarak büyüme ve gelişme stratejimizin bileşenleri için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Sayan, "Bu vizyon çerçevesinde öncelikle etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, teknolojik ürün ve altyapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu saydığım konularda sektörün arz ve talep yönlü ihtiyaçlarını hedefleyen, geçmişten bugüne sürdürdüğümüz çalışmaları devam ettiriyoruz." dedi.

"Bilişim durursa hayat durur"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul da konuşmasında, "Bu yıl pandemi tüm dünyayı ve algılarımızı yapısal olarak değiştirdi. Bu hem ekonomi hem de bilişim sektörü açısından önemli. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve bunlardan daha da önemlisi sürdürülebilirlik ile güvenlik daha da değer kazandı. Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi." diye konuştu.

Yurdakul, pandeminin yerelleşmenin kıymetini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge'nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli. Bilişim şirketlerimiz stratejik ortaklık, satın alma veya birleşmeler yoluyla potansiyel müşterilerine bütünleşik, yalın fakat ölçekli teknolojik çözümler sunmak zorunda. Ayrıca stratejik planlarını makul ve anlaşılır şekilde kurgulayarak her an hazır olmaları gerekiyor. Küresel olarak yaptıkları işin sektörünü her anlamda takip etmeliler. Gerekirse bilgiye yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece bilgi almak değil vermek de gerekiyor. Bilişim 500 gibi bilgi veren çalışmaları desteklemeleri ve çok da mahrem olmayan bilgilerini paylaşmada mevcuttan daha cömert olmaları gerekiyor ki sektörü anlayabilelim."

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "Bu süreçte, bugün yan yana olamasak da bizi bir araya getiren yine gelişmesine katkı verdiğimiz işimiz 'teknoloji' oldu. Küresel pandemi, ülkelerin, kurumların, iş dünyasının hatta bireylere dijitalleşmenin ve dijitalleşmeye duyulan ihtiyacın artık yaşamlarımızın tam merkezinde olduğunu gösterdi. Sektörün temsilcileri olarak, teknoloji ile insan için değer yarattığımızı bir kez daha kanıtladık. Çünkü artık deneyimlerimizden biliyoruz ki bilişim durursa hayat durur." dedi.

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe de "Bilişim 500'ü, bilişim sektörünün yıldızlarının podyuma çıktığı bir pazar yerine dönüştürdük. BTHABER Şirketler Grubu bünyesinde yer alan BThaber, M2S ve Bilişim Zirvesi'nin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan Bilişim 500, sadece bizim veya sektörün değil, Türkiye'nin de önemli bir değeridir." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Güngör Kaymak, Fethi Demir, Fikret Kavzak, Ali Suat Erduran, Süreyya Ciliv ve Murat Kasaroğlu'na "35 Yıl Emek" ödülleri takdim edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BThaber Gazetesi özel ödüller hazırladı. "BThaber Dostluk Ödülü" Tuncay Işık'a, "Teknolojiye Kadın Eli Ödülü" Zehra Öney'e teslim edildi.

Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende, 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.

Öte yandan, BThaber adına araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma ve Pazarlama Genel Müdürü Özlem Unan'ın verdiği bilgilere göre, 2019 yılı Bilişim 500 araştırmasında 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar liraya ulaştı. 25 şirketin yüzde 100'ün üzerinde büyüme gösterdiği şirketler arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 344 oldu. 2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri Türk Lirası bazında yüzde 11 büyüdü. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30'u bir yatırımcı arayışında. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli ve 16 bin 590 kişiyi bünyelerinde istihdam ediyor. Yatırım arayan şirketlerin toplam cirosu ise 5,8 milyar lira.

Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları belli oldu - Son Dakika Ekonomi
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