Türkiye'nin ilk 500 şirketinin yüzde 20'si Casper Kurumsal Çözümleri tercih ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk 500 şirketinin yüzde 20'sine kurumsal çözümler sunan Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artık kurumlar bilançolarıyla değil, teknolojik altyapılarıyla övünüyor. Bunun arkasında ise kurumların sahip oldukları teknolojik çözümlerin hem çalışanlarının verimliliğini artırdığı gerçeği hem de müşterilerine karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürmenin gücü yatıyor.

Hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve sınırsız konfigürasyon seçeneği ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekleyen Casper, Kurumsal Çözümler çatısı ile Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketlerin yüzde 20'sine hizmet verirken, en büyük üniversite ve bankaların da yüzde 30'u ile çalışıyor.

İş ortaklarının verimli, sorunsuz ve son teknoloji çözümlerle iş sürekliliklerini sağlamaya çalışan Casper ile tüm kurumsal ihtiyaçlar tek bir çatı altında toplandı. Her kuruma ve ihtiyaca yönelik çözüm sunan geniş ürün yelpazesi ve sınırsız konfigürasyon seçeneğiyle her talebe cevap verebilen Casper Kurumsal Çözümler, düşük servis dönüşleri, sürekli gelişen ürün kalitesi ile değişen teknolojinin önder firması olarak kurumların yeni nesil teknolojilerle tek bir çatı üzerinden tanışmasını sağlıyor.

Her sektöre uygun iş çözümleri sunuluyor

Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan Casper, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunan ve 5 yıla varan garanti destek paketleriyle hizmet veren Casper Kurumsal Çözümleri'nin başarısının arkasında ise performans ürünlerinde sunduğu ömür boyu performans bulunuyor.

Laptop, masaüstü, tablet ya da iş istasyonları çözümleri ile kurumlardan tam not alan Casper, son teknolojik çözümleri yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor.

Casper, VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunuyor.