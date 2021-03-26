Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun - Son Dakika

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi kurtarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'talep olması halinde gönderebiliriz' dediği Türkiye'nin İlk Acil Müdahale Gemisi Nene Hatun havadan görüntülendi. 18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası bulunuyor.

Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan Çevikkuvvet Köprülü Kavşağı törenle ulaşıma açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemiyi kurtarmak için talep geldiği taktirde Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'nun gemiyi kurtarabileceğini belirtmişti. Karaismailoğlu yaptığı konuşmasında, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız. Onlar ihtiyaç duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Yüzen hastane Nene Hatun

Bakan Karaismailoğlu'nun 'talep geldiğinde gönderebiliriz' dediği Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün operasyonel gücünü arttırıyor. Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki, 4 bin 291 grostonluk "Nene Hatun" gemisi dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 5 yıldır görev yapıyor. Göreve başladığı günden bu yana planlı plansız olmak üzere 25 operasyona katılan gemide, balık adamlarda dahil olmak üzere, 40'dan fazla personel görev yapıyor. Vardiyalı sistemle görev yapan personel, olumsuz hava şartlarına karşı öz verili bir şekilde çalışıyor. Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli gemisi olan Nene Hatun'un, mavi vatanda eşi benzeri bulunmuyor. Gemi, 4 adet 4 bin 500 KW'lık toplam 18.000 KW ana makine gücüne sahip.

Helikopter pisti

Helikopter pisti bulunan gemi de, çeki ve gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliği ile mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahlisiye operasyonları, dinamik konumlandırma özelliği sayesinde offshore, standby hizmetleri verebilmektedir. Gemi içerisinde, köprü üstü makine dairesi, dalış çanı, basınç odası, konferans salonu, spor salonu, dinlenme, yemek alanı, mutfak ve acil durumlarda kazazedelere müdahale edile bilmesi için 20 kişilik hastane mevcut.

17 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide, genel ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane mevcut. Ayrıca, geminin başta ve kıçta 2'şer tane olmak üzere toplam 4 adet thruster (yanal itici) pervane, muhtelif güverte operasyonlarında ve denizden kazazede kurtarmada kullanılan kurtarma sepeti ve çelik ağ/merdiven sistemine kumanda etmek amaçlı 25 ton kapasiteli güverte kreyni, derin dalış destek sistemi de yer alıyor. Geminin bulunduğu konumda sabit kalmasını sağlayabilen, istendiği durumda bir metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen DP 2 dinamik konumlandırma sistemi bulunmakta. Deniz kirliliğine de müdahale eden gemide, deniz yüzeyinden yakıt toplama sistemi ve bu sistem için kullanılan bin metreküp atık toplama tankı bulunuyor.

Olası bir yangın durumunda kesintisiz su basma özelliği

Denizde ve karaya yakın bir noktada olan yangınlara da müdahale eden gemi de, Fi-Fi 3 notasyonuna gemisi "Nene Hatun"un, mavi vatanda eşi benzeri bulunmuyor. Karşılık gelen özellikleri ile saatte 9 bin 600 metreküp su basabilme, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sisteminde aynı zamanda akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için köpük konsantresi bulunan tanklar da mevcut. Olası bir yangın durumda su direkt olarak denizden su alınarak müdahale ediliyor. Bu özelliği sayesinde de alevler sönen kadar kesintisiz müdahale edebiliyor.

100 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyorlar

Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi var. Dalgıçlar, helyum-oksijen karışım gazıyla 90 metreye kadar olan herhangi bir operasyonda yukarıdan kontrollü asansör tip steyç sistemiyle su altında kesme, kaynak vb. su altı çalışmaları ve arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek için dalış yapabiliyor. Dalgıçlar, basınç odasında derin dalış sonrası su içi dekompresyonlarını emniyetli bir şekilde dinlenerek daha rahat atabiliyorlar. Böylelikle su üstü yaşam koşullarına daha çabuk adapte olabiliyorlar. Basınç odasının bu imkanları operasyonun daha hızlı ve emniyetli olarak tamamlanmasını sağlıyor. - İSTANBUL