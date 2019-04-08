Türkiye'nin İlk Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Açıldı

Suçtan zarar gören mağdurlarının adli süreçte bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı.

Suçtan zarar gören mağdurlarının adli süreçte bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı. Açılışı yapan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, iki yıllık Adli Görüşme Odaları(AGO) uygulanmasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Nihai amaç ve hedefimiz, mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesi" dedi.



Anadolu Adliyesi'nde, suçtan zarar gören mağdurlarının adli süreçte bilgilendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki açıldı. E Blok zemin katta bulunan konferans salonunda düzenlenen açılış törenine, Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yerleşik Eşleştirme danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Saruhan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Bekir Altun ile çok sayıda hakim, savcı ve personel katıldı.



"Sosyal hukuk devleti gerekliliği, sadece sanık ve mahkumlar değil"



Programda konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Bugün burada mağdur odaklı uygulamalarımıza önemli bir katkı sağlayacak olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzün açılışını gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Sosyal hukuk devleti olmanın adli yöne bakan bir gerekliliği, sadece şüpheli, sanık ve mahkumlar değil; mağdurlar üzerinde de mutlaka, koruyucu, destekleyici, geliştirici adımlar atılmasıdır. Mağdur hakları alanında yürüttüğümüz çalışmalar, şiddet mağduru kişilerin ve özellikle çocuklarımızın adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kırılgan grupların özel ortamlarda ifade ve beyanlarına başvurulması bizim temel hareket noktamız oldu. Öncelikle Çocuk İzlem Merkezlerini (ÇİM) ve yine Adli Görüşme Odalarını (AGO) faaliyet geçirdik" dedi.



"Nihai amaç, mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesi"



"Bugün, AGO'lara bir anlamda kurumsal hüviyet de kazandıracak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimizi açmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Menteş, "Mağdur hakları alanında yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylememiz elbet mümkün değil. Suça maruz kalmış kişilerin adli süreçlerde ikincil örselemelerinin önüne geçilmesi için verilen hizmetleri ve niteliğini her geçen gün daha da artıracağız. Mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesi ise nihai amaç ve hedefimizdir" diye konuştu.



"Bugüne kadar 6 bin 843 görüşme gerçekleştirildi"



Ülke çapında 59 adet Adli Görüşme Odaları(AGO) olduğunu söyleyen Menteş, "Bu odalarımızı fiziki şartlarını oluşturduğumuz noktada Müdürlük bünyesine alarak burada verilen hizmetleri çeşitlendirip geliştirmek istiyoruz. Adli görüşme odaları özel olarak ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüzyüze gelmesinde sakınca bulunduğu, değerlendirilen kişilerin, ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılmaktadır. Bugüne kadar iki yıllık AGO uygulanmasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler büyük oranda mağdur çocuk ve kadınlarımızın yaptığı görüşmelerdir. Birazdan açılışını yapacağımız Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz ülkemizdeki ilk olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul Anadolu Adliyemiz ile birlikte İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerimizde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimiz eş zamanlı olarak faaliyete geçecektir" ifadelerini kullandı.



"Ülkemize adli destek sistemi için faydalı çalışmalara imza atacağını umuyorum"



Menteş konuşmasının devamında, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri adli görüşme odalarını da kapsayacak şekilde çalışarak, adli görüşme odalarında elde edilen başarıyı daha ileri noktaya taşıyacaklardır. Buradan bu hizmetlerin sunulmasında emeği geçen herkese, Mağdur Hakları Daire Başkanlığımız başta olmak üzere özellikle alanda çalışan uzman personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız müdürlüklerimizin ülkemize adli destek sistemi için faydalı çalışmalara imza atacağını umuyorum. Hayırlı olsun" dedi.



"Mağdur hakları yasal güvence altına alınmıştır"



Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ise konuşmasında, "Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğiyle yürütülen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında pilot uygulama için belirlenen adliyelerden olan İstanbul Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılış programına hoş geldiniz. Modern, adil ve etkin bir hukuk düzenine kavuşmak amacıyla para vermeksizin devam eden bu çalışmaların önemli bir kazanımı da, hiç şüphe yok ki mağdur haklarının yasal güvence altına alınmasına yönelik çalışmalardır" dedi.



"Özenle hazırlanmıştır"



Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün 4 ana birimden oluştuğunu söyleyen Uçar, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyet göstereceği alan hem ulaşım hem işlevsellik hem de konuya ilişkin yakında yürürlüğe girmesi muhtemel kanun ve yönetmelik hükümleri gereği yeni birimler oluşturmaya müsait olma şartları göz önünde bulundurularak, özenle hazırlanmıştır. Bu birimin amaçlanan hedeflere kısa sürede ulaşmasını ve zamanla diğer adliyelerimizde başlayacak olan uygulamalara da güzel bir örnek teşkil etmesini diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'e hediye verdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından B Blok -2. Katta bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün önüne gelen Menteş, burada kurdele keserek açılışı yaptı. Menteş, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek Adli Görüşme Odaları hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

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