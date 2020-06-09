Türkiye'nin ilk ampute mankeni Şahin'in hayali oyuncu olmak - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 3 yaşındayken sol bacağını helezon makinesine kaptırarak ampute olan Muhammed Eymen Şahin (26), bir yıl sonra protez takarak hayatına devam etti. 14 yaşında tanıştığı basketbol ile hayata tutunan Şahin, sporculuğun yanı sıra mankenlik de yaparken, en büyük hayalinin iyi bir oyunculuk eğitimi almak olduğunu söyledi. Çevresine, yaşama tutunması ve azmiyle örnek olan Türkiye'nin ilk ampute mankeni Şahin, "Çocukluğumdan bu yana yeteneğimin de olduğunu biliyorum. Oyuncu olarak, tiyatro sahnesinde de başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Eymen Şahin, 3 yaşında ailesinin tarım işiyle uğraştığı evlerinin bahçesinde sol bacağını helezon makinesine kaptırdı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şahin'in sol bacağı dizinden ampute edildi. Bir yıl sonra ise protez takarak yaşamını sürdürdü. 14 yaşına geldiğinde ampute basketbol takımına giren Şahin, sporculuğunun yanı sıra mankenlik de yapmaya başladı. Çok sayıda defilede yer alan ve Türkiye'nin ilk ampute mankeni olan Şahin, ailesi ve çevresinin desteğiyle yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Sporculuğu ve mankenlik hedeflerini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Şahin, şimdiki hayalinin ise oyunculuk eğitimi almak olduğunu anlattı.

Yaşadığı zorlukları ailesi ve çevresinin büyük desteğiyle aştığını ifade eden Muhammed Eymen Şahin, "3 yaşında geçirdiğim makine kazasından kaldırıldığım hastanede 4 saatlik bir operasyon geçirdim. Sol bacağım dizimin altından dikilemediği için ampütasyon işlemi gördü. Yaralarımın kapanmasının ardından 4 yaşında protezim takıldı. Protezle yaşamak bana hayata başka pencereden bakmayı sağladı. Ailem ve çevrem bu süreçte çok destek oldu. Spor yapıyordum, okuluma gidebiliyordum. Psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. 14 yaşımdayken basketbol ile tanıştım. Eskişehir Bedensel Engelliler Basketbol takımına girdim. Daha sonraki süreçte birçok farklı şehirdeki takımlara da transfer oldum. Dünya çağındaki model ve oyuncuları görünce, ben de yapabilirim diyerek kendime hedef belirledim ve manken oldum. Ampute mankenlik yaptım, çok sayıda defileye çıktım" dedi.

HEDEFİ OYUNCU OLMAK

Çocukluğundan beri aynanın karşısında rol yaparak büyüğünü ve iyi bir oyunculuk eğitimi almak istediğini anlatan Şahin, "Kendimi her zaman kamera önünde hayal ediyordum. Engelimden dolayı çok zorluklar çekmiş ve zorları başarmış biriyim. Basketbol oynuyorum, modellik yapıyorum. Bundan sonraki hedefim, daha çok engelli bireylere örnek olmak, hayal ettiğim oyunculuk için iyi bir eğitim almak istiyorum. Çocukluğumdan bu yana yeteneğimin de olduğunu biliyorum. Oyuncu olarak, tiyatro sahnesinde de başarılı olacağımı düşünüyorum. İyi bir oyuncu olmak için bir duayen isimle görüşme fırsatım oldu. Bu konuda girişimlerimi sürdürüyorum, benim gibi engelli olan bireyleri de en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.