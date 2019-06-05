Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı
Son Dakika Genel Haber

Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı

37 dakika önce

Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştıBALIKESİR - Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki Mehmetçikler, büyük sevinç ve gurur yaşadı.

Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı
BALIKESİR - Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki Mehmetçikler, büyük sevinç ve gurur yaşadı.
Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücü olma özelliği taşıyor. Rütbeli personel, sözleşmeli hükümlü er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik büyük sevinç ve gurur yaşadı. Sabah hep birlikte bayram kahvaltısı yapan askerler daha sonra bayram namazı kıldı. Bayram namazına rütbeli personellerde katıldı.
9. Ana Jet Üssü tören alanında yapılan bayramlaşmada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, kışlada bulunan askerlerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etti.
Hava üssünde bayramda nöbet tutan rütbeli personel bayram dolayısı ile nöbet mevzilerini gezerek bayramın ilk günü nöbet tutan askerlerin de bayramını kutladı.
Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
Balıkesir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]