Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı bakımsızlık içinde - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı bakımsızlık içinde

6 saat önce

SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu.

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı bakımsızlık içinde, System.String[]
SARAYBURNU  sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Anıt ve çevresi hala temizlenmeyi, onarılmayı bekliyor.

Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da  açıldı.  Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Anıtın  bakımsızlığı sosyal medyada da pek çok kez gündeme geldi.

"1,5  SENE EVVEL İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİM"

Heykelin bakımının yapılması için 1,5 sene önce başlatılan imza kampanyasına katıldığını söyleyen Süleyman Yalçınkaya, "Daha evvel duymuştum ilk heykel olduğunu evet. Maalesef çöplük haline getiriyorlar, ziyaret edenler yiyip içip pisliklerini bırakıyorlar, harap bir halde. Daha evvel basına yansımıştı. Tabii bakılması lazım. Hatta bir ara imza  kampanyası oldu. 1,5  sene evvel ben de imza kampanyasına destek verdim" şeklinde konuştu.

"BAKIMSIZLIĞI YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR"

Sarayburnu Sahili'nde balık tutan Hüseyin Çelik de "Bilmiyordum ilk Atatürk heykelinin olduğunu. Çevre bakımından yapılırsa daha güzel olur. Bakım her zaman iyidir. Önemli bir anıt" ifadelerini kullandı. Yıllardır Sarayburnu Sahili'ne balık tutmaya geldiğini ifade eden Necdet Doğanyaka, "Bakımsızlığı yıllardan beri var. Yazın bir temizlik yaptılar, öyle kaldı yani. Bu tahmin ediyorum ki Türkiye'de ikinci, üçüncü anıt olabilir" dedi.

Gökhan Yavaş ise, "Belediyenin görevi, bakım yapması lazım" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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