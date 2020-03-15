TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI

6 saat önce

(havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI-Bakımsız görüntüsüyle tepki çekmiştiAli AKSOYER - İdris TİFTİKCİ İstanbul DHASARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

(havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI

-Bakımsız görüntüsüyle tepki çekmişti

Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre proje çalışmalarının tamamlanmasıyla anıtın etrafı çevrildi. İskele de kurulan anıtta bakım onarım çalışması başladı.

TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak Koronavirüs alışveriş merkezlerini vurdu

Son Dakika Haberleri
16:43 TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı
16:40 İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
16:36 IKEA'dan korona salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı
16:35 Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
16:34 Kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]