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Türkiye'nin ilk balon festivali

21 dakika önce

Türkiye'nin ilk balon festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

Türkiye'nin ilk balon festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı. Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle start aldı. Ürgüp'te halk oyunları gösterisiyle başlayan festival halk oyunları gösterileri ve Gürcistan'dan gelen oyun ekibinin gösterileriyle devam etti. Türkiye ve Gürcistan ekiplerinin gösterilerinin ardından Cumhuriyet meydanında başlayan kortej yürüyüşü festival alanına kadar devam etti. Festival alanında ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen balonların night glow show gösterileri ile sona erdi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Bugün aslında Kapadokya için çok önemli bir akşamın başlangıcı içerisindeyiz. Balon turizmi ile uğraşan balon firması arkadaşlarımızın destekleri ve Ürgüp Belediye'mizin ev sahipliğinde başladı. 11 farklı ülkeden 16 farklı şekilleri olan balonları bölgemize getirdik. Kapadokya'mızı ülkemizi ilk defa böylesine bir festival ile tanıştırıyoruz. Vatandaşlarımız bir festival, panayır havasında hem bölgemizi, hem ülkemizi tüm dünyaya tanıtacağız. Bu masalsı diyara tüm dünya insanlarını bekliyoruz" dedi. Kapadokya'da başlayan balon festivali yarın sabah havalanacak olan çeşitli balonlarla devam edecek.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Türkiye'nin ilk balon festivali
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Türkiye, Ürgüp, Güncel
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