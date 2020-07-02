Türkiye'nin ilk bebek kutup pengueni İstanbul'da dünyaya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk bebek kutup pengueni İstanbul'da dünyaya geldi

Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

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İstanbul Akvaryum tarafından Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenleri "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında 2016'da Valensiya Oceanographic Akvaryum'undan evlat edinilmişti.

Bu penguenlerden biri ise 10 gün önce 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığındaki yavrusunu dünyaya getirdi.

"Türkiye'de dünyaya gelen ilk kutup pengueni" olması nedeniyle TC kimliği taşıyacak olan bebek kutup pengueninin ilk ziyaretçileri ise basın mensupları oldu.

6 ay sonra suya girecek

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akvaryumlarında 23 gentoo cinsi penguenleri olduğunu söyledi.

Çapanoğlu, bebek kutup pengueninin kuluçka döneminde annesinin ve babasının eşit sorumluluk alarak yumurtanın üzerinde kuluçkaya yattıklarını, dünyaya geldiğinden itibaren de hem annesi hem babası tarafından günde 5 kez 2 saat aralıklarla annesi ve babasının kendisini beslediğini anlattı.

Bebek penguenin tüylerinin henüz çok yumuşak olduğuna işaret eden Çapanoğlu, "Penguenlerin soğuk sularda kalmasını sağlayan en önemli özellik tüylerinin yağlı ve kalın olmasıdır. Yeni doğan penguenimizin tüyleri peluş bir oyuncak kadar yumuşak. 6 ay sonra değiştirecek. Yetişkin tüyleri çıktıktan sonra da koloninin diğer bireyleriyle suya girmeye başlayabilecek." dedi.

? İsmine Türk halkı karar verecek

Çapanoğlu, şu an başka yumurtaların da olduğunu ve ilerleyen günlerde diğer bebek penguenlerin de dünyaya gözlerini açmasını beklediklerini dile getirerek, "Bizim açımızdan şöyle bir önemi var; kendisi TC kimlikli olarak doğmuş ilk kutup pengueni. Uluslararası alanda da bu şekilde kayda girecek. Bilimsel çalışmaların kaynağı anlamında da büyük önem teşkil ediyor. En önemlisi de canlıların zaten nesilleri tehlike altında olduğu için önümüzdeki yıllarda tükenmelerine karşı çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle zaten evlat edindik." diye konuştu.

İsmine Türkiye halkının karar vermesini istediklerini belirten Çapanoğlu, "Biz de çok heyecanlıyız, ismini ne koyacağımızı bilemiyoruz ama Türkiye'de doğan ilk kutup pengueni olduğu için buna halkımız karar versin istedik. Önümüzdeki günlerde bir anket çalışması yapacağız. Böylece çıkan en yüksek orana göre de bebeğimizin ismi belli olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk bebek kutup pengueni İstanbul'da dünyaya geldi - Son Dakika

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