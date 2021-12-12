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TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

12.12.2021 11:07

ANTALYA Konyaaltı Sahili kıyısında inşa edilen Türkiye'nin ilk 'bebek parkı', pandemi döneminde büyük ilgi gördü.

ANTALYA Konyaaltı Sahili kıyısında inşa edilen Türkiye'nin ilk 'bebek parkı', pandemi döneminde büyük ilgi gördü. 0-5 yaş arası bebeklerin akranlarıyla oynayıp sosyalleştiği park, 3 ayda 10 bin bebek ve ebeveyni ağırladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne paralel alanda oluşturduğu bebek parkı, pandemi döneminde hem bebeklerin, hem ebeveynlerinin ilgisini çekti. Açık ve kapalı alanlardan oluşturulan parkta, her şey 0-5 yaş arası bebeklere göre düzenlendi. Oyun alanları, tuvaletler, lavabolar bebeklerin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanırken, ebeveynler için de çay ve kahve ikramları hazırlandı.

Bebeklerin motor becerilerini artıracak, eğitici ve öğretici içerikler hazırlayan çocuk gelişimi uzmanları, hafta içi her gün 08.30'dan 19.00'a, hafta sonları ise 10.00'dan 19.00'a kadar bebeklerle ilgileniyor. Bebekler akranlarıyla oyun oynayıp sosyalleşirken ebeveynleri ise çay-kahve eşliğinde sohbet etme imkanı yakalıyor.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da açılarak hizmete sunulan bebek parkı, daha sonra İstanbul'da bir başka belediye tarafından hizmete sunuldu. 3 aylık sürede bebek parkını 10 bin bebek ve ebeveyni ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, bebeklerin dışarıda geçirecekleri vakti verimli geçirmelerinden yola çıktıklarını söyledi. Planlamalar yapılırken yeterli yeşil alanın ayrılmadığını belirten Başkan Esen, 'Erken çocukluk dönemindeki çocuklar kendilerine uygun oyun aktiviteleriyle vakit geçiriyor. Çocuk gelişimi uzmanı arkadaşlarımız burayı yönetiyor. Burada kimyasal yiyecek yok. Ebeveynlerle birlikte bebeklerin güvenli ve mutlu vakit geçirecekleri bir yer burası. Dinamik bir yer. Sürekli içeriği güncellemeye uygun" dedi.

Bebek parkının dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne çok yakın olduğunu anlatan Başkan Esen, 2 bin metrekarelik arazinin çok kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'İstenilse buraya bir ticari işletme de yapılabilirdi. Ama biz bunu tercih etmedik. Türkiye'deki her türlü güzelliğin öncelikle çocuklarımızla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi döneminde fazladan ilgi de gördü. Uzun süre insanlar parklara, mesire alanlarına gidemedi. Hava koşullarına da bağlı olarak burası büyük ilgi gördü. Aynı anda 100 çocuğumuzu misafir ettiğimiz oluyor."

17 aylık kızı Ada'yı parka getiren Evrim Demirbaş, kızının diğer bebeklerle oyun oynamasından keyif aldığını söyledi. Hem güvenli hem de eğitici-öğretici parka sıklıkla geldiğini anlatan Demirbaş, 'Ben de burada arkadaşlarımla çay kahve içerek vakit geçiriyorum. İkimiz için de iyi oluyor. Çok memnunuz. Pandemi döneminde çok iyi oldu. Burada enerji depoluyorum" dedi. 18 aylık bebeği ile parka gelen Duygu Çevik de Konyaaltı Sahili yanı başında parka gelerek vakit geçirdiklerini belirtti. Bebeğinin gelişimini parkta yakından takip edebildiğini de anlatan Çevik, 'Ben burada kahvemi yudumlarken bebeğim de güvenli bir şekilde akranlarıyla oynayabiliyor" diye konuştu. Mehtap Aydın da 18 aylık bebeğiyle sık sık parka geldiğini, bebeğinin uzman eğitmenlerle oyunlar oynarken kendisinin de kaliteli vakit geçirdiğinden söz etti.

TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK BEBEK PARKI, PANDEMİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika
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