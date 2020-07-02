Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk bebek gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk bebek gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenlerini "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında, 2016 yılında Valensiya Oceanographic Akvaryum'undan evlat edinmişti. İstanbul Akvaryum'da dünyaya gözlerini açan kutup (gentoo) türü bebek penguen TC kimliği taşıyacak. Bebek penguenin 100 gram ağırlığında ve 38 günlük kuluçka döneminin ardından sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yavru penguen, annesi ve babası 2 saat aralıklarla günde 5 defa besleniyor.

"TÜRKİYE'DE DOĞAN İLK GENTOO TÜRÜ KUTUP PENGUENİ DÜNYAYA GELDİ"

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Türkiye'de doğan ilk gentoo türü kutup pengueni İstanbul Akvaryum 'da dünyaya geldi. Tabi bebeğimiz dünyaya geldiği için çok mutluyuz. 2016 yılında Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı" kapsamında evlat edinmiştik. Minik penguenimizin doğum haberi, bize dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve devam ettirilmesi anlamında yüzümüzü güldüren bir sebep oldu. Cinsiyetimiz belli değil 6 ay sonra kan örneği alıp yurt dışına göndereceğiz. 6 ay sonra tüy değişimi sırasında alınacak kanla birlikte cinsiyetini öğrenmiş olacağız. İsmine ise Türkiye'de doğan ilk gentoo türü kutup pengueni olduğu için buna halkımızın karar vermesini istedik ve bir anket çalışması yapmayı planlıyoruz. Ama biz Türkiye'ye özgü bir isim olsun diye lokum ismi koymak istedik. 100 gram ağırlığında ve hem annesi hem de babası tarafından günde 5 kere 2 saat aralıkla besleniyor. Akvaryumda şuan 23 penguenimiz var. Yeni doğan penguenimiz ile 24 oldu. Diğer penguenlerde yavru penguen için hiçbir tehlike oluşturmuyor" dedi.

(Sümeyye İnal - Armağan Yılmaz/İHA)

İstanbul, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]