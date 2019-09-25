Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" hizmete giriyor
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Türkiye'nin ilk "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" hizmete giriyor

7 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" Tokat'ta açılacak.

Türkiye'nin ilk

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" Tokat'ta açılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki kütüphanecilik faaliyetleri, okul öncesi dönemin okuma kültürü üzerindeki etkisi dolayısıyla bebeklik döneminden başlatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 0-3 yaş aralığındaki bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar gibi materyallerle donatılan ve çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin düzenlediği kütüphanelerin sayısını artırıyor.


Karabük İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren bebek bölümlerinin ardından Türkiye'nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi Tokat'ta bugün hizmete girecek.

Tokat Valisi Ozan Balcı ile Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun bugün açılışını yapacağı "Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" ziyaretçileriyle buluşacak.


Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane, okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, çocukların bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da olumlu etki edecek.

Bebek kütüphaneleri çalıştayı düzenlenecek


Bakanlık, Türkiye'de bebek kütüphanelerinin standartlarını belirlemek ve kullanımına yönelik çalışmalara yön vermek amacıyla konunun uzmanlarıyla çalıştay düzenleyecek.

Bakanlık ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 6-8 Ekim tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"na ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ile konunun uzmanları katılacak.

Türkiye, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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