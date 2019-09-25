Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" Tokat'ta açıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturulan kütüphane, 0-3 yaş grubunun, görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplarla donatıldı.

Çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenleneceği Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Vali Ozan Balcı, böyle bir açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Balcı, "Türkiye'de ilk defa müstakil bebek kütüphanesi açılıyor. Fikir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'ya aitti. Desteği verdi, biz arkadaşlarımla kendisi adına takibini yaptık. Ülkemiz her anlamda ilerlerken, gelişirken 2023, 2053, 2071, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda, biz de şunu istiyoruz. Her anlamda ilerlemeye gelişmeye omuz vereceğiz, katkı sağlayacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.

"Bundan sonraki adımlar için önemli bir yörünge olacak." diyen Turşucu, şöyle konuştu:

"Buradaki kütüphanemiz Türkiye'nin ilk müstakil bebek kütüphanesi. 0-3 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane. Biz bu kütüphaneleri binasını, masasını, kitabını ve diğer tefrişatını kullanılmadan eskisin diye yapmıyoruz. Bu milletin imkanları, bu devletin imkanları. Personelimizi de tembihliyoruz, bu milletin, bu devletin imkanlarını kullanılmak dolayısıyla eskitin. Allah'ın izni ile biz yenisini yaparız."

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bebeklerin yararlanacağı bir kütüphane yapılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları Bebek ve Çocuk Kütüphanesini gezdi.