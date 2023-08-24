Türkiye'nin ilk beş yıldızlı oteli Hotel Çelik Palas bir asrı geride bıraktı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk beş yıldızlı oteli Hotel Çelik Palas bir asrı geride bıraktı

Türkiye\'nin ilk beş yıldızlı oteli Hotel Çelik Palas bir asrı geride bıraktı
Son Güncelleme: 24.08.2023 10:09

Bursa'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük vizyonuyla inşa edilen Hotel Çelik Palas bir asrı geride bıraktı.

1900'lü yılların en ünlü mimarlarından Giulio Mongeri tarafından Bursa'da inşa edilen tarihi otel 'Türkiye'nin ilk beş yıldızlı lüks oteli' olma özelliğini taşıyor. Kor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koray Kırcal otelin hizmet anlayışı ve misafirperverliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya gezginlerinin beklentilerini aşan hizmet anlayışı ve ilham verici tasarımıyla Hotel Çelik Palas, konuklarına sadece bir konaklama değil, özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Koray Kırcal yaptığı açıklamada otelin misafirleri için önemine değinerek "Her otel ve tatil beldesindeki en iyi yemek deneyimleri, her damağın şımartılmasını sağlar. Ancak her konaklamayı gerçekten unutulmaz kılan daha da seçkin ve ender bir şeydir. Hotel Çelik Palas'ın özel misafirperverliği. " ifadelerini kullandı.

Zamanının kralları ve kraliçelerinin konakladığı bu ultra lüks otel, 164 konuk odası ve süitiyle Bursa'da eşsiz ve muhteşem bir manzaraya sahip olan Hotel Çelik Palas'ın müşterilerine yönelik tutumuna değinen iş insanı Koray Kırcal "Misafirlerimizi öteden beri sıcak ve özenle karşılıyoruz. Büyüleyici misafirperverlik duygusu, çalışma arkadaşlarımız tarafından misafirlerimize kapıyı açtıkları ilk andan itibaren başlıyor. Bu duygu onları uğurlayana kadar devam ediyor." sözleri ile müşteriye verilen değerin altını özellikle çiziyor.

Hotel Çelik Palas'ın çevresinin de kendisi kadar etkileyici olduğunu belirten Koray Kırcal "Kaplıca bölgesi olan Çekirge'de eşsiz bir konuma sahip olan otelimiz, Bursa şehrinin nefes kesen manzarasını konuklarına sunuyor. Otelin kaplıcalarının suları, milyonlarca yıllık bir süreçte oluşmuş volkanik menşeili mineraller ve diğer doğal kimyasallar içeriyor. Sağlığa son derece faydası olan bu mineralli sulara, sağlıklı bedenlerin bile ihtiyacı varken birçok hastalığa da iyi geldiği tartışılmaz bir gerçektir." Diyerek açıklamalarını sonlandırıyor.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk beş yıldızlı oteli Hotel Çelik Palas bir asrı geride bıraktı - Son Dakika
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