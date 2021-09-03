Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünden geçiş bedava - Son Dakika

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünden geçiş bedava

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Alibey (Cunda) adası arasında yer alan köprü 1964 yılında yapıldı. İstanbul'daki boğaz köprüsünün açılmasından 9 yıl evvel hizmete giren köprü büyük ilgi çekerken, özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar köprüden geçişlerin bedava olmasına şaşırdılar.

Ege Denizi kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ile Cunda adası arasında 1964 yılında yapılan "Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü"nden özellikle yaz aylarında yüz binlerce araç geçiyor. 54 metre uzunluğundaki köprünün iki yanındaki 'Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' yazılı tabelalar ilgi çekerken, tatile gelen vatandaşlar da bu köprünün üzerinden ücretsiz geçmenin ve trafiğin de az olmasının keyfini yaşıyorlar.

İstanbul'dan geldiğini anlatan 47 yaşındaki Kaan Tuna, "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Bütün çocukluğum İstanbul'da geçti. Gözümüzü açtık, Boğaz köprüsünü gördük. Sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üçüncü köprü derken köprüleri hep İstanbul'da biliyorduk. Ama, burada gelip Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünü görünce şaşırdım. İstanbul'da köprülere para verip geçiyoruz. Hem parasından rahatsızız, hem de trafiğinden. Burada hem bedava, hem de trafik yok. Çok güzel" dedi.

Emekli din dersi öğretmeni Celal Beyazıt da, "Ben de doğma büyüme Sultanahmetliyim. Bizim çocukluğumuzda Boğaz Köprüsü yapıldı. Ama maalesef Boğaz Köprüsü, Fatih Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hepsi paralı. Ama biz bugün tesadüfen Cunda'ya geldik. Bu levhayı gördük. Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü, aynı zamanda bedava. Yapan ecdadımızdan Allah razı olsun. Bedava sirke baldan tatlıdır deniyor. Bize öyle geldi. Bütün kardeşlerimize özellikle yolculara tavsiye ediyorum. Gelsinler görsünler" diye konuştu.