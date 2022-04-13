TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

13.04.2022 14:49

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ), Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' hizmete açıldı.

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ), Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' hizmete açıldı. İngilizce-Türkçe 938 eserin yer aldığı kütüphaneyi tanıtan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 'Türkçe yayınların tamamını burada topladık ama yabancı dildekilerin şu anda bir kısmını elde ettik, süreç devam ediyor' dedi.

'Çayın başkenti' olarak anılan Rize'de, RTEÜ tarafından Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' hizmete açıldı. Çay ihtisas üniversitesi olan RTEÜ kampüsünde hizmet verecek kütüphanede çayla ilgili Türkçe ve İngilizce kitap, dergi, doktora tezi, makale, rapor ve bültenlerden oluşan 938 yayın yer alıyor. 'Çay Kütüphanesi'nin yanı sıra üniversite bünyesinde Karadeniz ile ilgili 734 eserin yer aldığı 'Karadeniz Kütüphanesi' de hizmete girdi.

'ÇAYLA İLGİLİ TÜM YAYINLARI TOPARLAYACAĞIZ'

RTEÜ'de çayla ilgili birçok çalışma yürüttüklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 'Çay Kütüphanesi' ile bu çalışmaları desteklediklerini belirterek, 'Türkiye'de ilk defa 'Çay Kütüphanesi'ni üniversite olarak biz kurduk. Kütüphanemizde hem Türkçe hem yabancı dildeki yayınlarımız hem de yüksek lisans ve doktora tezlerimiz, çayla ilgili olarak bugüne kadar yapılan yazılan makaleler, raporlar, dergiler hepsini toparlamış durumdayız. Özellikle Türkçe yayınların tamamını burada topladık ama yabancı dildeki yayınları şu anda bir kısmını elde ettik, süreç devam ediyor. Pandemide olduğumuz için yabancı dildeki yayınları yurt dışından elde etmek zor. Burada elçiliklerimiz, konsolosluklarımız onlarla irtibat kuruyoruz ve o şekilde yabancı dilde de çay ile ilgili yapılan kıyas olan bütün yayınları da burada toparlayacağız. Şu anda 1000 civarında eseri burada topladık ve kullanıcıların, araştırmacıların istifadesine sunmuş durumdayız' dedi.

'Karadeniz Kütüphanesi'nde 734 yayının yer aldığını belirten Prof. Dr. Karaman, 'Hem Türkiye'de hem yurt dışında yapılan çalışmalar, Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerle ilgili çalışmaları da biz yine bu kütüphanede toplamış durumdayız. Kitapları, çalışmaları, tezleri, makaleleri de yine bu kütüphanede okuyucuların istifadesine sunuyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz Osman Çilli Konağı gerek etnografik eserler anlamında gerek çayla ilgili çalışmalar anlamında gerekse Karadeniz'le ilgili çalışmalar anlamında araştırmacılara iyi bir çalışma ve araştırma imkanı sunan bir konak haline gelmiştir. İsteyen herkes buradan istifade edebilir. Türkiye'de ilk olan bu çalışma ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun' diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI
TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI
TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI
TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI
TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Çay İhtisas Kütüphanesi kuruldu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Çay İhtisas Kütüphanesi kuruldu Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI - Son Dakika
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