Türkiye'nin İlk Cep Uydusu 13 Ocak'ta Uzaya Fırlatılacak - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan, Türkiye'nin en küçük cep uydusu, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak.

Cep uydusu, 520 kilometre alçak Dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay boyunca uzayda kalacak.

2016 yılında kurulan ve 3 Mart 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için 'Grizu 263' adını alan ekip, 2017'de başladıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamayı başardı.

ZBEÜ'de Prof. Dr. Bülent Ekmekçi danışmanlığında, çeşitli mühendislik bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu Grizu-263 Uzay Takımı, 5 santimetrelik Türkiye'nin ilk en küçük cep uydusunu (pocketqube) tasarladıktan sonra uzaya fırlatılması için ABD'ye gönderdi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl planlanan fırlatma tarihi ertelendi. Yapılan son hazırlıkların ardından cep uydusunun, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile 13 Ocak'ta uzaya fırlatılması kararlaştırıldı.

'BÜYÜK HEYECANLA FIRLATILMA ANINI BEKLİYORUZ'

Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Ekip, 2017 yılında Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamak ve uzaya göndermek için proje başlattı. Yıllarca süren emek artık bir sonuca ulaşacak. Cep uydumuz tasarlandı. Rokete entegrasyonu sağlandı ve şu anda fırlatılmayı bekliyor. 13 Ocak'ta büyük bir heyecanla bu fırlatma anını bekliyoruz. Bu heyecanımızı üniversitemizde yapılacak etkinliğe tüm Zonguldak halkını ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu heyecanımızı hep birlikte paylaşalım."

'YÜZEYE SİNYAL GÖNDERECEK'

Türkiye'nin ilk cep uydusu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ekmekçi, en ve boy olarak 5 santimetre olan uydunun mikro uydu özelliği taşıdığını söyledi. Dünyada, gelecek yıllarda uyduların mikro uyduya dönüştürülmesinin planlandığını anlatan Ekmekçi, şunları söyledi:

"Özellikle günümüz teknolojilerinde fırlatma maliyetlerini düşürmesi, düşük maliyetlerle yüksek kapsama alanların elde edilmesi gibi geleceğin teknolojileri arasında yer almaktadır. Bu teknolojiye öğrenci ekibimizle bir adım atıldı ve başardık. Bundan sonra daha gelişen süreçlerde bu tür uyduların etkin kullanımını tüm dünyada görmeye başlayacağız. Fırlatılan uydu, bu amaçlar doğrultusunda deneme amaçlı bir uydu. Yaklaşık olarak 520 kilometre yörüngeye fırlatılacak. Burada 4 yıl 8 ay gibi bir süre tahmin edilmekte. Bu süre sonucunda atmosfere girecek ve yok olacak. Bu noktada bizim uydumuzdan sinyal almamız geleceğin teknolojilerini daha da ileri götürmek üzere önem arz etmekte. Buradan sağlanacak başarı ekibimize ve şehrimize yeni ufuklar açacaktır. Bunu heyecanla bekliyoruz."