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ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak - Son Dakika

ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak

10.01.2022 18:03

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın, SpaceX Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderileceği 13 Ocak'ı...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın, SpaceX Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderileceği 13 Ocak'ı heyecanla bekliyor.

Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı'nda gazetecilerle bir araya gelen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263 Uzay Takımı'nın uluslararası birçok başarıya imza attığını vurguladı.

Takımın cep uydusunu uzaya fırlatmak için birkaç yıldır çalıştığını anlatan Çufalı, "Elimizde olmayan nedenlerle uzaya fırlatma işi biraz gecikti. En son olarak 13 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Grizu-263 takımımız, Zonguldak'ımızın, üniversitemizin ve ülkemizin gururu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecekler." dedi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de başarının heves ve çalışmakla olduğunu belirterek, "İnşallah hedeflerini daha da büyütürler. Öğrenciler çalıştıkları ve azmettikleri zaman bizim üniversitemizde neler yapabileceklerini gösterdiler." diye konuştu.

Takımın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de 5 yıl önce başlayan hikayelerinin sürekli gelişmeye devam ettiğini anlattı.

SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta gerçek anlamda bir kilometre taşına varmış olacaklarını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu fırlatılma aslında bir bitiş değil, yeni başlangıç olacaktır. Gelecek teknolojiler, yeni ufuklar için bize yepyeni fikirler ve hedefler ortaya koyacaktır. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bize sağladıkları maddi desteklerle büyük katkılar sunan OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürü borç bilirim. Hayal ettik, onlarla birlikte başardık."

-"Bu uyduyu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz"

Takım üyesi Çağla Aytaç Dursun da bir hayali gerçekleşmek için yola çıktıklarını, hep birlikte 13 Ocak'ı heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Uydunun prototip deneysel bir uydu olduğunu anlatan Dursun, "Bu uyduyu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz. Projemiz başarılı olduğu takdirde ülkemizde katma değeri yüksek çok güzel ürünler çıkarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.

ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak
ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Zonguldak, Türkiye, Ocak, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatılacak - Son Dakika
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