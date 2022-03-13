Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan 2 ayda 5 bin 500 veri alındı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263A Uzay Takımı tarafından tasarlanarak uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusundan iki ayda 5 bin 500 veri alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden 13 Ocak'ta Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve fırlatıldıktan yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşen Grizu-263A, kendi sınıfında veri alınan ilk uydu oldu.

BEÜ'de kurulan yer izleme istasyonunda uydudan gelen sinyalleri kaydettikleri ses dosyasını sayısal formata dönüştürerek anlamlı veriler elde etmeye çalışan takım üyeleri, çalışmalarına devam ediyor.

Yer istasyonu ile uydu arasında çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için tele komut ile bazı temel işlevleri yerine getirebilme özelliği bulunan Grizu-263A'nın işlevleri arasında uydunun telemetri gönderimi ve yer istasyonundan gönderilen küçük veri paketlerinin tekrar dünyaya yayınlanması yer alıyor.

Bu kapsamda iki ayda 5 bin 500 veri alınan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki "Türkiye'nin ilk pocketqube uydusunun" yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Başarılarıyla adından söz ettiren takım üyeleri, Yapay Zeka Politikaları Derneğince 11 Mart'ta çevrim içi düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde "Geleceğe İlham Verenler AR-GE Ödülü"nü almanın gururunu yaşıyor.

"Uydunun uzun süre çalışacağını biliyorduk ve buna inanıyorduk"

Takım üyesi ve BEÜ yer izleme istasyonu sorumlusu Mahmut Eğriöz, AA muhabirine, uydudan verilerin alınmaya devam ettiğini söyledi.

Eğriöz, verileri sağlıklı şekilde almanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asıl amacımız bu uyduyu çalıştırmaktı. Bugüne kadar gönderilen pocketqube uydularından 10 tane gönderiliyorsa 9'u çalışmıyordu. Aldığımız verilerle tasarladığımız pasif manyetik kontrol kartımızın sağlıklı çalıştığını gördük. Uydunun uzun süre çalışacağını biliyorduk ve buna inanıyorduk. Ülkemizden daha önce bu boyutta uydu gönderilmemişti. O nedenle insanın aklına soru işareti geliyordu ama biz yine çalışacağından emindik."

Cep uydusuna çok emek verdiklerini ve çok test yaptıklarını anlatan Eğriöz, "Uydunun uzaya fırlatıldığı andan itibaren 5 bin 500 veri aldık. Bundan sonra da uydu bizlere telemetri verilerini göndermeye devam edecek. Uydu görevini başarıyla yapmaya devam ediyor." dedi.

Takım üyesi Nazım Yılmaz da uydudan aldıkları verileri çözümlediklerini dile getirerek, "Bu verilerin analizlerini yapıyoruz. Uydumuzun uzayda çalışabileceğini düşünüyorduk ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de haziran ayında düzenlenecek CanSat Competition Model Uydu Yarışması'na hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, dünya birinciliğini hedeflediklerini sözlerine ekledi.