TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU, UZAYA FIRLATILDI - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nda görev yapan üniversitelilerin tasarladığı Türkiye'nin en küçük cep uydusu, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile uzaya fırlatıldı. Fırlatılma anı, akademisyenler ve üniversite öğrencilerince izlenirken büyük heyecan yaşandı.

ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2017 yılında temel haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarladı. 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk 'pocketqube uydusu' olma özelliğini taşıyan cep uydusunun, pandemi nedeniyle geçen yılki uzay yolculuğu ertelendi. Yapılan hazırlıklar sonucunda cep uydusu, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi. ABD, İskoçya, İsrail, Almanya ve İspanya gibi dünyanın birçok ülkesindeki uluslararası şirket ve üniversitelerin cep ve küp uydularının arasında Türkiye'yi temsil eden cep uydusu, SpaceX Falcon roketine yerleştirildi.

ROKETİN FIRLATILMA ANI COŞKUYLA İZLENDİ

Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketinin uzaya fırlatılma anı ise ZBEÜ Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nden ABD'ye bağlanılarak canlı izlendi. Programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Erol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saat 18: 25'i gösterdiğinde roketin uzaya fırlatılma anı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Öğrenciler, roketin fırlatılma anında alkışlarla tempo tutarak coşkuya ortak oldu. Grizu-263 takımı da birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

CEP UYDU, ROKETTEN AYRILDI

Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu, 1 saatlik yolculuğun ardından uzayda roketten ayrıldı. Bundan sonraki süreçte kendi yörüngesinde hızla dönmeye başlayacak uydu, daha sonra yavaşlayacak ve dünyaya ilk sinyali göndermeye başlayacak. Grizu 263 takımı danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ekibin yoğun duygular içerisinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, "Artık yılların emeği bir uydumuz var. Artık yörüngede yer almasını bekliyoruz. Sinyallerimi takip edeceğiz bundan sonra. Onu da alınca çok sevineceğiz ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Her başarının ardında aslında acı- tatlı anılar oluyor. Biz de çok anı biriktirdik. Bu anılar devam edecek. Uydu roketten çıktıktan sonra kendi etrafında dönecek. İçindeki bir sistem bunu yavaşlatacak ve sonunda sinyal vermeye başlayacak. Umutla bekliyoruz. Uzay çalışmaları içerisinde birçok riskleri barındırıyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da inşallah yolunda gidecektir. Sinyal almayı heyecanla bekleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinden de ilk sinyal alınabilir. Gelebilecek ilk sinyal haberi bizleri çok mutlu edecektir" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BAŞARI'

Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da öğrencileri başarısı nedeniyle kutladığını söyledi. Önemli bir ana tanıklık ettiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

"Çok özel bir akşam yaşadık. Canlı olarak uydumuzun fırlatılmasına şahitlik ettik. Gençlerimizin bu başarısı küçük görülebilir anlaşılmayabilir. Bu çok büyük başarı. Kendileri karar vermişler ve çalışmaları ve başarmışlar. Çok büyük sıkıntılara düşmüşler ama bunları aşarak başarıya ulaşmışlar. Ben bu başarıyı görmekten çok mutluyum. Bizim görevimiz de bu tür girişimleri desteklemektir. Bu ve bunun gibi ekipleri destekleyeceğiz imkanlar dahilinde. Çok mutluyuz."