TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU UZAYDAKİ GÖREVİNİ 3 AYDIR SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzay Takımı Grizu 263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaydaki görevini 3 aydır sürdürüyor. Grizu-263A cep uydusundan 3 ayda 6 binden fazla veri alındı. Ekibin koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "Beklentimizin çok ötesinde hızlı şekilde veri almaya başladık. Uydumuzdan alınan veriler, ileride üretilecek uydular için bir platform görevi görecek" dedi.

ZBEÜ Uzay Takımı'nın 2017'de başlayıp 4 yılda tasarladıkları, Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 13 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Space X firmasına ait Falcon-9 roketiyle uzaydaki görevine gönderilen ve 5 santimetre ölçülerinden oluşan küp şeklindeki uydu, 3 ayda 6 binin üzerinde veri gönderdi.

Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, uydunun sağlıklı olarak çalışmasına sevindiklerini belirterek, "Beklentimizin çok ötesinde hızlı bir şekilde veri almaya başladık. Şu ana kadar 6 binden fazla veri paketini elde ettik. Uydumuz çalışmaya devam ediyor. Uydumuz, cep uydu standardında küçük bir uydu. Aslında neslinin en küçük örneği. Burada asıl hedeflediğimiz, uydunun temel altyapı sistemlerini geliştirmekti. İçerisinde barındırdığı sensörlerle sıcaklık verileri, yönelim verileri ve dinamik hareket bilgileri gibi verileri topluyor. Bu daha sonra üretilecek olan uydular için bir platform görevi görecek. Kendimiz tasarladık, ekip olarak ürettik, uzaya gönderdik. Bundan sonra da yeni uyduların habercisi olacak" dedi.

'KULLANDIĞIMIZ ÜRETİM TEKNİKLERİ ONAYLANMIŞ OLUYOR'

Uydunun üzerinde kullanılan sistemlerin ve tekniklerin ileride yapılacak uyduların üretimi için önem taşıdığını söyleyen Ekmekçi, "Üzerinde kullandığımız pasif manyetik yönelim sistemi var. Bu sistemin etkinliğini yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Teorik bilgilerle birlikte pratik anlamda da sağlamış oluyoruz. Uydunun yapımı sırasında kullanılan bütün malzeme ve materyallerin etkinliği de bu şekilde kanıtlanmış oluyor. Yani artık uydu sınıfında kullanılabilir malzeme niteliği de kazanıyor. Kullandığımız üretim teknikleri de onaylanmış oluyor" diye konuştu.

KÜÇÜK UYDULARIN HABERLEŞMEDE KULLANIMI

Gelecekte küçük sınıf uyduların gündelik hayatta yer alacağına değinen Ekmekçi, "İnternet nesneleri, iletişimi çok ucuz ve çok geniş kapsama alanlarında sağlanabiliyor. Bunu yapmak için takım uydular veya uydu sürüleri alçak dünya yörüngesine yerleştiriliyor ve bütün dünya kapsam alanına alınabiliyor. Bu gerçekleştiği takdirde özellikle büyük sınıf uyduların çok pahalı fırlatma giderleri, tamamen ulaşılabilir tekniklerle yüksek kapsama alanına sahip bir haberleşme ağı oluşumu söz konusu olacaktır" dedi.

HEDEF, DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Grizu 263 ekibinin 9-13 Haziran'da ABD'de düzenlenecek olan yarışmaya, tasarladıkları model uyduyla katılacaklarını açıklayan Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi takım kaptanı Nizam Yılmaz, "Hedefimiz, 'CanSat Competition' yarışmasında dünya birinciliği. İlk o hedefimizi gerçekleştirdikten sonra yeni bir uydu fırlatma aşamalarını hayal ediyoruz. Cansat yarışması 9-13 Haziran arasında olacak. Karşılıklı telekonferansın ardından test aşaması var. Bunun ardından yaptığımız model uyduyu Amerika'ya götürüp fırlatması gerçekleşecek" dedi.