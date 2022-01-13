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Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor

13.01.2022 20:02

Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun; "Uydumuz uzaya bırakıldığında ve ilk sinyali aldığımızda gurur gecemiz kutlamaya dönüşecek" Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 takımının kaptanı Çağla Aytaç Dursun, ilk cep uydusu Grizu 263A...

Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor

Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun;

"Uydumuz uzaya bırakıldığında ve ilk sinyali aldığımızda gurur gecemiz kutlamaya dönüşecek"

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 takımının kaptanı Çağla Aytaç Dursun, ilk cep uydusu Grizu 263A uydusunu uzaya fırlatılma törenin ardından konuştu. Dursun "Uydumuz uzaya bırakıldığında ve ilk sinyali aldığımızda gurur gecemiz kutlamaya dönüşecek" dedi.

Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, ilk cep uydusu Grizu 263A uydusunu uzaya fırlatılma törenin ardından duygu ve düşüncelerini aktardı. Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, "Şuanda bizim için gurur gecesi oldu bu 6 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik ve büyük emeklerle geliştirdiğimiz uydumuzu Space-X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdik. Bütün takım olarak gurur yaşıyoruz ve uydumuzun başarılı bir şekilde ayrılmasını bekliyoruz. Uydumuz uzaya bırakıldığında ve ilk sinyali aldığımızda gurur gecemiz kutlamaya dönüşecek bunun için çok mutluyum. Üniveristemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz uydu yer istasyonu ile şuanda uydumuzu takip ediyoruz ve ilk gelecek sinyali bekliyoruz. Burada en büyük olay Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uzaya bir uydu göndermek oldu. Bizim için en büyük zorluk ise insanları inandırabilmekti. Ben ve takım arkadaşlarım bu hikayeye inandı ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor
Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor
Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal bekleniyor

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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